周大福珠寶：中港擬增20間形象店 目標本財年同店銷售單位數增長

周大福珠寶（1929）截至今年3月底止全年盈利為59.16億元，按年倒退9%，營業額則按年跌17.5%至896.56億元。

集團副主席鄭志雯表示，現有5間新形象店表現超預期，單店銷售額較普通門店高30%，品牌轉型策略有效，預計在內地及香港增加20間形象店。

香港市場形勢非常好 計劃續增門店

集團董事總經理黃紹基表示，香港市場形勢非常好，今年4、5月同店銷售恢復正數，政府推動多項盛事活動吸引旅客訪港，對香港有利，會繼續在港開店。至於內地，他補充，會繼續審視門店店址，料本財年門店整合及新開情況會較去年改善。

海外市場方面，黃紹基表示，集團未來將聚焦高潛力地區如杜拜、泰國高端商場、澳洲等，以聚焦發展新形象店，較為成熟的市場，也會逐步增加形象店，今年會在新加坡、加拿大開新形象門店。

目標今年同店銷售目標有單位數增長

被問及如何應對競爭對手的快速擴張，鄭志雯表示，有留意市場狀況，但周大福珠寶有其自身的品牌優勢。

執行董事鄭炳熙指，集團今年同店銷售目標為單位數增長，另外由於去年金價上升四成，推動集團利潤率，若今年金價升幅放緩，利潤率可能稍低於去年度，但會通過成本控制維持穩健。