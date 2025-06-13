本港上半年IPO集資額稱霸全球　安永上調全年集資額33%至1600億

安永發布2025年上半年《中國內地和香港IPO市場》報告指，中港IPO活動在全球的佔比上升。其中，香港IPO活動表現搶眼，貢獻全球總集資額的24%，與A股合計佔全球總集資額的33%。同時，港交所﹙0388﹚受大型IPO推動，以140億美元集資規模登頂全球。

縱觀全球，2025年上半年全球IPO活動整體於低位徘徊，預計共有500家企業在全球上市，集資額575億美元，IPO宗數和集資額分別下降11%和上升9%。

（左起）︰安永香港審計服務生命科學與醫療健康行業主管胡嘉麗、安永亞太區上市服務主管蔡偉榮，以及安永1香港資本巿場服務發言人賴耘峯。﹙資料圖片﹚

港股IPO活躍暢旺 多重因素構建新格局

截至2025年6月11日公開信息，預計香港市場約有40家公司首發上市，集資額1,087億港元，IPO宗數和集資額分別同比上漲33%和711%，預計將超過去年全年集資總額，其中大型IPO的助推作用顯著。

2025上半年，受到多家A股上市公司或其分拆子公司在港發行IPO的影響，香港IPO平均集資額同比上漲超過五倍，近十年同期排名第二，僅次於2021年。

安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯表示：「2025年港股IPO市場熱潮是政策、市場、企業供應等因素多輪驅動的結果。內地企業現通過『A+H』雙平台強化國際化布局，開闢新增長曲線。對港股生態來說，此模式反映香港監管機構緊貼市場步伐，持續完善市場機制，增強香港的國際吸引力，提升國際金融中心的地位。」

「新消費+硬科技」行業成為港股新引擎。上半年，生物科技與健康、零售和消費兩大行業的IPO宗數並列第一。大型A+H企業上市，使工業（含先進製造業）的IPO集資額位列行業之首。

2025上半年，香港IPO平均集資額同比上漲超過五倍，近十年同期排名第二，僅次於2021年。﹙資料圖片﹚

科企專線力吸高潛力科技公司

此外，今年5月「科企專線」正式推出，為特專科技公司及生物科技公司在提交上市申請前提供專門的指引，並允許該等公司以保密形式提交上市申請，並簡化對這些採用同股不同權架構上市的公司的規定，標誌著港股市場進一步向科技創新領域傾斜。

安永香港審計服務生命科學與醫療健康行業主管胡嘉麗表示：「『科企專線』進一步便利特專科技公司及生物科技公司申請上市，特別是聚焦於技術密集、研發周期長且對信息披露敏感的高潛力科技公司，有利於縮短籌備時間，減少合規成本，提升融資效率。」

北交所IPO平均集資規模大幅上升。﹙資料圖片﹚

北交所吸引力增強

至於A股市場，截至2025年6月11日，A股上半年共有50家企業首發上市，以中小規模為主，集資超過371億人民幣，IPO宗數和集資額同比均上升14%。從行業來看，工業、科技和材料列IPO宗數和集資額的前三位；汽車行業作為重要支柱產業，其轉型升級和創新發展獲得政策支持，在2025上半年上市的IPO中，有三成以上的企業屬於汽車行業上下游企業。

北交所IPO平均集資規模大幅上升，其他板塊平均集資額均有所下降。在上半年A股集資額十大IPO中，北交所IPO首次出現，列第四位。蔡偉榮表示：「今年以來，部分具有『含金量』的科技企業衝擊北交所，表明北交所對優質創新型中小企業的吸引力不斷增強，正在從『中小微企業融資平台』向『硬科技企業聚集地』加速轉型。」

另一邊廂，2025上半年，預計共有36家中國企業在美股市場首發上市，共集資8.41億美元，IPO宗數和集資額分別同比上漲44%和下降62%。缺少大型IPO，使得集資額「逆勢」下滑。蔡偉榮表示：「目前，納斯達克上市門檻提高，中小型企業赴美上市難度加大。儘管面臨不確定性，但仍有中國企業選擇赴美上市，為企業的未來發展和市場戰略提早布局。」

安永指，本批擬A+H兩地上市的企業多為細分領域龍頭，具備較強稀缺性。（Reuters）

A股邁向「新常態」 港股續迎A+H及中概股

未來，A股IPO發行將呈現在市場承受能力範圍內有節奏發行的「新常態」。宏觀環境、市場資金和擬上市企業質量，成為影響IPO發行節奏的重要因素。

蔡偉榮表示：「預計下半年A股IPO或將進一步聚焦科創領域，以更精准的供給匹配實體經濟高質量發展需求，科技屬性強、滿足上市條件的優質企業將率先開啓上市程序。」

港股方面，隨著中國企業國際化戰略和出海潮，預計更多優質A股上市公司將通過聯交所合資格A股公司快速審批通道拓展全球市場。香港政府亦已指示監管機構做好準備，使香港成為海外上市的中概股回流首選的上市地。

對於港股IPO活動，賴耘峯認為：「在A股公司赴港上市熱情高漲、『科企專線』落地、中概股回歸升溫等因素作用下，港股IPO市場熱度將持續推升。本批擬A+H兩地上市的企業多為細分領域龍頭，具備較強稀缺性，將吸引國際資本持續流入，市場形成良性循環。未來，預計將有更多大型企業及產業鏈領軍企業登陸港股，新消費和硬科技企業IPO佔比將進一步提升。」