TVB急升逾13%　與騰訊音樂等5企合作　包括開發「歡樂今宵」LIVE

電視廣播﹙TVB，0511﹚早段急升逾13%，高見3.64元。消息方面，電視廣播昨日﹙13日﹚在廣州舉行發布會，宣在分別與五家企業簽署合作備忘錄，開啟新的合作框架協議。

共同開發「歡樂今宵」LIVE

其中，TVB指出，將與騰訊音樂娛樂集團聚焦整合音樂科技、用戶生態及影視IP、內地、港澳地區及海外渠道資源，探索「音樂+影視+科技」的創新商業模式，推動大灣區文化融合及華語內容的國際影響力。

另外，TVB又稱，將向TME開放影視IP資源，酷狗音樂與埋堆堆開設「港劇場」專區，結合港劇MV短視頻與AI技術，創造全新的用戶體驗；以及聯合推出年度粵語音樂榜單和全球粵語文化愛好者運營計劃，打造雙重娛樂體驗。此外，雙方將共同開發「歡樂今宵」LIVE項目，聚焦大灣區開發線上線下新盈利增長點。長期目標是在三年內建立「音樂+影視+科技」的全球音樂文化新標竿，並在2025年前實現各項階段性目標的落地。

電視廣播昨日在廣州舉行發布會，宣在分別與五家企業簽署合作備忘錄。﹙資料圖片﹚

TVB多年來將再次改編金庸作品

TVB 另宣布，旗下全資附屬公司77工作室有限公司（「「77工作室」）與上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司（「「騰訊視頻」）簽署《影視劇集聯合製作合作框架協議》，訂立多部影視劇集的聯合製作、傳播及招商合作框架。

TVB指出，這次合作備忘錄確立了TVB與騰訊在影視劇集方面的多元媒體合作，除了之前已公佈的即將拍攝的揭露影視圈真實狀態及女演員如何奮發向上成為傳奇的《玫瑰戰爭》外，雙方還將聯合製作家傳戶曉的金庸武俠小說《笑傲江湖》，這也是TVB多年來再次改編金庸作品。

除了劇集製作的合作外，TVB稱，與香港華為國際有限公司（「華為香港」）以及科大訊飛股份有限公司（「科大訊飛」）三方將探討利用各自技術和資源優勢，共同推進粵語語言模型的創新發展及其應用場景的可行性， 包括自動語音識別模型開發、粵語語料庫訓練及在AI 應用中使用粵語模型的合作探索。三方亦將探索基於科大訊飛AI語音辨識及華為雲架構的智能辦公系統，優化跨部門協作流程；同時圍繞「AI+媒體科技」發展培養數碼轉型及AI應用人才。