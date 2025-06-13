滙豐廖宜建稱3方面擴離岸人民幣流動性　關稅戰無礙中企出海計劃

連接東西，是香港能成為國際金融中心原因之一。滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建出席一個論壇時表示，作為連接東西的國際金融樞紐，香港在促進內地資本市場持續有序開放方面可以扮演重要並獨特的角色，尤其是在推動人民幣國際化領域上大有可為。他又指出可以從三方面，擴大離岸人民幣流動性。



他指出第一是繼續推進人民幣貿易融資。目前，人民幣佔全球貿易融資總額達6.15%，是繼美元和歐元後，最常用的貿易融資貨幣。當香港人民幣融資量擴大，將帶動整個亞太區的人民幣使用量，進而促使更多企業利用人民幣結算。他又指出針對「人民幣貿易融資流動資金安排」，在目前1,000億人民幣的基礎上，可以探討進一步擴大規模。

廖建宜指出，針對「人民幣貿易融資流動資金安排」，在目前1,000億人民幣的基礎上，可以探討進一步擴大規模。

善用互聯互通閉環設計

第二是善用互聯互通閉環的設計，釋放內地的「超額儲蓄」，投入股市和債市提升回報率。他引述滙豐環球研究，估計內地有50萬億人民幣（6.5萬億美元）被視為「超額儲蓄」（excessive savings）。這些資金除了可以轉化為促進內需的居民消費，還可以轉化為投資，服務實體經濟的資金需求，也同時實現投資增值。至今港股已錄得800億美元資金流入，反映港股通南下資金的活躍度。

為了更便利內地投資者，他指出需要加快投資者直接以人民幣參與港股通，認為將擴大本港人民幣的流動性，豐富離岸人民幣產品的選擇，並鼓勵更多本港上市公司設立人民幣櫃枱。他明言樂見特區政府最近重申，將加快人民幣櫃枱納入南向通。

廖建宜又指出第三，不斷優化債券通北向通的離岸人民幣債券回購（RMB repo）操作，逐步與國際接軌。今年2月起，參與北向通的國際投資者獲准於離岸市場進行債券回購，是市場發展的里程碑。不過，相關回購活動的活躍程度，還是有待提升。

人民幣。（路透社）

逾8成受訪中企計劃出海

另一方面，廖宜建亦表示，縱使由關稅引發的不確定性持續影響國際貿易，中企「出海」的大勢並未改變。滙豐近期面向全球企業的一項貿易前景調查（HSBC Global Trade Pulse Survey）顯示，81%的內地企業已經，或者計劃持續發展在國內生產的同時，拓展海外業務，尤其是在歐洲和南亞或東南亞地區。