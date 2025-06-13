新世界875億貸款再融資　據報須獲100%支持　否則交易告吹

新世界發展﹙0017﹚正就目標金額875億港元（111億美元）的貸款再融資，雖然已經爭取到了更多銀行支持，但相關條款裡有一個關鍵位，即該公司必須獲得100%的承諾，否則交易將失敗。

《彭博》引述知情人士稱，有關這項潛在借款交易的文件顯示，如果新世界在6月30日之前未能獲得100%的支持率，則所有抵押品都將解押，銀行承諾也將撤銷。

報道指，新世界發展獲得的支持至少已經達到了總額的87%。但上述約束條件 —— 幾乎不為債券持有人和其他密切關注新世界融資動向的投資者所知 —— 突顯出了利害關係之大。

知情人士表示，為了確保抵押品在再融資交易裡仍然有效，新世界需要取得50多家銀行同意免除現有貸款的某些條件。由於事未公開，這些知情人士要求匿名。

兩位知情人士又表示，如果再融資交易未能在6月30日前完成，銀行可能會要求新世界立即償還部分現有貸款，因為某些契約豁免條款屆時將到期，此外部分貸款也將到期。根據彭博行業研究的報告，最糟糕的情況是觸發違約事件，然後由於交叉違約條款，新世界集團的債券被波及。

不過，知情人士表示，新世界在爭取銀行支持方面不斷取得進展，表明該交易距離完成越來越近。

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