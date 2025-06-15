央視新聞發文評LABUBU爆火　稱是反映世界對中國製造的認可

LABUBU的爆火，央視新聞發文稱，，是一場關於設計、營銷、文化融合與消費心理的多重勝利，「它讓我們看到，在全球化與數字化交織的時代，一個小小的玩具也可以成為跨越國界、連接人心的文化使者。從這個意義上說，LABUBU不僅僅是一個潮玩IP，它是Z世代情緒的縮影，是當代流行文化的鏡像，更是中國品牌走向世界的先鋒。」

文章又指，LABUBU的爆火，折射出的是世界對中國製造的認可。從設計打樣到批量生產，從包裝運輸到全球分銷，一整條成熟、高效的供應鏈體系構成了中國潮玩快速響應、出海的基礎實力。作為全球玩具製造中心，中國不僅擁有龐大的產業集群和熟練工人隊伍，還在智能製造、柔性生產、數字化管理等方面不斷創新，使LABUBU這樣的IP產品得以高質量、低成本、快節奏地推向世界。

文章續稱，這場「盲盒熱」的持續燃燒，離不開中國製造業在工業化和定製化之間的平衡能力，也代表着「Made in China」向「Created by China」的進化躍遷。這隻獨特的小怪獸，已不僅是一款玩具，更成為一張文化名片，折射出中國原創IP走向世界的信心與力量。相信下一個LABUBU，已悄然在路上。