Meta斥143億美元購49%股權　Scale AI 28歲創辦人背景曝光

Facebook母公司Meta Platforms斥143億美元，購入美國人工智能公司 Scale AI的49%股權，反映出公司對AI基礎設施領域的戰略布局進入新階段。今次交易，令到年僅28歲的華裔創業家Alexandr Wang（汪滔）成為億萬富豪，他亦會加入Meta新設立的「超級人工智能」部門擔任要職。



Meta（路透社）

將加入Meta擔任「超級人工智能」部門要職

斥資143億美元入股Scale AI，為Meta歷來第二大規模投資計劃，交易促使Scale AI估值躍升至290億美元。作為Scale AI創辦人兼 CEO Alexandr Wang將正式加盟Meta，會出任新設立的「超級人工智能」部門要職，專注於推動人工通用智能（AGI）相關技術的研發；並同時保留 Scale AI董事職務，日常營運則由現任首席策略官Jason Droege暫代 CEO。

年僅28歲的Alexandr Wang，已是矽谷最具影響力的華裔創業家之一。他出生於美國新墨西哥州，父母皆為物理學家，自小在科學氛圍中成長，對數學與程式設計展現出過人天賦，於中學時代已參與代碼編程工作，並加入Quora擔任工程師。Alexandr Wang亦曾在MIT就讀，但一年後因感到課程進度太慢而直接輟學創業。

美籍華裔天才大亨、Scale AI行政總裁Alexandr Wang接受CNBC專訪，指DeepSeek或擁有大量被禁止出口到中國的Nvidia H100 GPU，呼籲美國政府調查和管制。（CNBC）

稱數據為新石油

Alexandr Wang不時指出：「數據就是新石油。」於2016年，他與拍檔Lucy Guo創辦的Scale AI，主要從事數據標註，將不同亂碼數據，變成AI可以理解的教材。其帶領的團隊為OpenAI、Meta、Google 等科技巨頭提供訓練數據，成為 AI生態系統不可或缺的一環。

Scale AI最初集中於自駕車數據，後來AI爆發，OpenAI、Meta、微軟都成為其客戶，估值亦逐年上揚，至2024年時估值為138億美元。以Alexandr Wang持股大約15%，當時身家過20億美元。不過Scale AI曾傳出爆出AI「標註AI」的消息，Meta亦曾質疑Scale AI的數據質素，最終要由要Alexandr Wang親自落場整頓。

Scale AI核心技術獲得多方青睞，其提供的服務目前已被300多家公司使用，除了發展早期已有明星客戶如GM Cruise、Alphabet之外，現時使用該公司技術的還包括通用汽車、PayPal、豐田、SAP、Lyft，以及美國軍方。其中與美國政府簽下國防合同，讓Scale AI獲得近3.5億美元（約27億元）的資金。於俄烏局勢中，Scale AI亦免費提供技術，以幫助分析有關襲擊、軍事行動的衛星圖像。Alexandr Wang表示，「每個行業都擁有大量數據，公司的目標是幫助他們釋放數據的潛力，並通過AI增強業務。」

傳Google中斷業務聯繫

不過據《路透》引述消息人士稱，Alphabet旗下Google將中斷與Scale AI的業務聯繫。消息人士指出，Google原先是Scale AI的最大客戶，去年為對方帶來的收入達到1.5億美元，佔Scale AI總收入8.7億美元的17%，以訓練Google自身的人工智能(AI)模型Gemini，今年則計劃為Scale AI帶來2億美元的收入。報道又引述消息人士稱，微軟、xAI等Scale AI的其他客戶，也可能中止與其合作關係。不過Google、微軟及OpenAI拒評上述消息。

另一方面，在今年初Alexandr Wang接受媒體訪問時表示，DeepSeek的AI大模型效能大致與美國最好的模型相當；過去十年美國可能一直在AI競賽中領先中國，但DeepSeek可能會「改變一切」。

當時Alexandr Wang 認為，DeepSeek可能擁有大量被禁止出口到中國的Nvidia H100 GPU，並呼籲美國政府對此進行調查和管制。他表示DeepSeek擁有約5萬張H100晶片，但此事顯然並不能公開討論，因為這很明顯違反了美國晶片出口管制令。