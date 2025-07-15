信銀國際「中小企微秒貸」高達HK$300萬貸款額助中小企數碼轉型

政府及各大金融機構近年積極推出支援措施，協助中小企應對市場快速轉變及數碼化浪潮帶來的機遇與挑戰。隨着數碼科技應用及需求於商業世界日益普遍，各行各業的中小企正力求數碼轉型以站穩陣腳及持續發展業務，例如將電子支付、電商、自助掃碼點餐、電子會員系統等各式各樣的數碼科技應用至公司日常營運。中小企要保持競爭力，除了努力將創新科技加以運用，靈活高效的資金支持亦是不可或缺的一環。中信銀行(國際)作為中小企的緊密營商夥伴，深明中小企客戶的需要，推出「中小企微秒貸」，提供靈活融資方案，全力支持中小企，為企業及時提供充裕資金，從而加快中小企數碼轉型步伐。中信銀行(國際)「中小企微秒貸」貸款金額高達300萬港元，並特設網上申請渠道，簡單幾步可即時獲悉初步貸款估算。



融資方案靈活吸引 助企業加快數碼轉型

中信銀行(國際)「中小企微秒貸」為客戶提供高達300萬港元的貸款金額，無疑為中小企的數碼轉型計劃提供了充裕的資金支持。不論是引進新技術提升競爭力、拓展線上銷售渠道，抑或是運用AI科技優化營運策略，這筆資金都能讓企業的預算規劃更加鬆動，實踐發展藍圖。

還款方面亦具彈性，供款年期可長達36個月。企業可根據自身的營運計劃，選擇合適的還款方案，有助減輕短期的財政壓力。這種靈活的安排，有助企業安心展開數碼轉型及發展長遠業務。

創新科技賦能「零紙本」與「戶口互聯」提升便捷體驗

中信銀行(國際)「中小企微秒貸」不僅提供吸引的融資條件，手續流程更是簡易便捷。中小企只需透過中信銀行(國際)的網上平台，簡單幾個步驟即可完成貸款申請，過程中毋須提供財務報表¹，除了身份證明文件外，基本實現「零紙本」操作，免卻了提交大量紙質文件的煩惱。網上系統更能夠提供即時初步貸款估算，讓申請人能迅速掌握可獲批的貸款額度，以更快規劃數碼轉型的規模。這種高效便捷的數碼化服務，迎合了現今中小企對速度和效率的追求。

中信銀行(國際)亦積極響應香港金融管理局推動的「戶口互聯」（Interbank Account Data Sharing, IADS）計劃。這項計劃允許客戶在其授權的情況下，讓銀行之間安全而高效地共享其銀行帳戶數據。中信銀行(國際)亦全力支持此項目的發展，並考慮於不久將來將「戶口互聯」計劃擴展至「中小企微秒貸」。如計劃成功，中小企業客戶將能夠受惠於更為簡便快捷的貸款申請流程，透過授權銀行直接獲取相關賬戶數據，進一步減少處理及提交繁複文件的需要。

除了數碼化服務外，中信銀行(國際)同樣重視線下支援。該行於港九核心商業區特設商務理財中心，為每位中小企業客戶安排專屬的客戶經理，能夠一對一的進行專業諮詢，不僅協助處理「中小企微秒貸」的申請，更能就企業的整體財務規劃、現金管理、貿易融資、乃至財富管理等方面，提供一站式的理財方案。

了解更多，立即登入中信銀行(國際)官方網站

受條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借！

1. 中信銀行(國際)有限公司保留於任何時候要求申請人提供任何有關證明文件及資料之權利。

(資料及相片由客戶提供)