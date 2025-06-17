瑞銀汪濤指5月內地經濟展韌性靠搶出口　料額外政策或下季末出台

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，在90天的關稅暫停期內，內地搶出口和相關生產加快可能仍在繼續，不過勢頭在逐漸降溫。如果政府能夠儘快發放剩餘的以舊換新消費補貼，預料6月和第三季度的社零增長可能仍會保持韌性。



料次季增長介乎4.5%至5%

她又指出鑑於去年基數較低、且目前增長勢頭依然較為穩健，預計第二季度GDP按年增長將保持在4.5%至5%，惟預計下半年增長勢頭將顯著放緩。不過，額外的政策支持措施或有助於穩定第四季度經濟增長，認為2025年4%的GDP增長基準預測面臨更多上行風險。

汪濤指出，5月份的增長韌性可能反映了搶出口及其相關生產活動的影響，以及計劃中政策支持的持續落地。另一方面，房地產活動繼續按年下跌，經季節性調整的房地產銷售和新開工面積較4月份進一步下降。目前內地通縮壓力持續，其中CPI疲軟，PPI按年跌幅擴大。至於5月份信貸增長保持穩定，主要得益於強勁的政府債券發行。

中美短期內難達全面協定

對於中美貿易談判，她表示中美在6月就落實日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，中國可能會將部分非軍事用途的稀土出口管制正常化，美國則可能會放寬近期針對晶片、晶片設計軟件（EDA）、噴氣發動機和學生簽證的部分最新限制。儘管如此，鑑於雙方在一些基本問題存在重大分歧，仍認為雙方短期很難達成全面協定。即使美國政府未來因法律因素而取消所謂的對等關稅和芬太尼相關關稅，其也可能利用其他貿易條款徵收新關稅。因此，瑞銀認為美國今年以來對中國產品加徵的關稅稅率（加權平均）可能會在更長時間內保持在目前32%左右的水平。

汪濤表示，在搶出口相關活動和計劃中政策支持措施的推動下，首5個月出口、工業生產、社零和固定資產投資的增長保持相對穩健。不過，未來隨着搶出口過後的反向調整顯現，計劃中的財政補貼可能接近尾聲，認為下半年經濟增長將面臨更多下行壓力。

或下半年減息20至30基點

她又指出內地房地產市場持續低迷，房價下降預期依然偏強，居民購房意願走弱。因此，該行預計下半年政策支持仍亟待加碼，包括進一步降息20至30個基點和出台額外財政刺激政策（佔GDP比重0.5至1個百分點），後者可能包括創設新型政策性銀行金融工具（規模或達5,000億元人民幣）。鑑於年初至今增長較為穩健，認為額外政策支持可能取決於未來的經濟資料表現，或在第三季度末前後出台。