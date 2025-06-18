京東劉強東︰集團員工不超過220萬人時　只允許5個組織層級

據新浪，京東集團﹙9618﹚董事局主席劉強東昨日﹙17日﹚在一場分享會中透露，「到今天為止，京東高層到基層快遞員之間只隔了5層，自己定了死規矩，整個京東集團不超過220萬名員工的時候，我只允許有5個層級。」

劉強東表示，這一規定的核心就是要組織扁平，要充分授權。例如，京東的營業站長，他們並不需要報好多錢，自己作業就不需要太多審批。核心就是要向一線管理者充分授權。

劉強東稱，庫存周轉天數優化1天就是100億的現金流。（視覺中國）

優化1天就是100億現金流

劉強東又表示，京東能夠走到今天，戰略就是6個字——體驗、成本、效率。

談及成本優化，劉強東稱，我們絕不壓榨員工，而是通過大量技術，包括人工智能、機器人等技術持續降低成本。「我堅定認為，我們庫存周轉天數可以優化到20天至25天，對於我們京東來說，優化1天就是100億的現金流，5天就可以有500億現金的真金白銀。」劉強東說。

劉強東還表示，「京東的應付賬款周轉天數是57天，作為一個1萬億的零售商，賬期平均是120天，59天也就意味着我們效率非常高，不需要去壓榨我們的供貨商。」

堅持本地採購本地發貨

另邊廂，他指，京東未來最重要的一個戰略是國際業務，目前京東在歐洲佈局了三年，物流技術已經基本建成，但仍然不夠，還得再幹半年，幹到今年年底，歐洲明年才能正式開始營業。