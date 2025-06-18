滬港簽金融中心協同發展行動方案　推動離岸金融戰略互補

據內地傳媒報道，上海市委金融辦常務副主任周小全、香港財經事務及庫務局局長許正宇在上海正式簽署《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，進一步明確了滬港合作的具體方向，包括金融市場的互聯互通、跨境金融服務創新、綠色金融發展、科技金融合作等，為兩地多層次多領域的金融合作注入新的更豐富的內容。



《行動方案》聚焦推進滬港兩地基礎設施互聯互通、共建金融產品服務體系、上海與香港離岸金融的戰略互補等六方面，共38條舉措。

推動轉數快與IBPS互聯

包括協同兩地跨境離岸金融服務，合力助力企業「走出去」等，如支援上海優化自由貿易帳戶功能，鼓勵滬港兩地銀行完善非居民帳戶體系，便利跨境電商平台及海外倉運營企業等在上海自貿試驗區或香港開立非居民帳戶，推動香港快速支付系統「轉數快」（FPS）與網上支付跨行清算系統（IBPS）互聯。

同時鼓勵兩地金融機構共同開發適應離岸經貿資金需求的金融產品，推動更多貿易主體選擇人民幣作為支付結算貨幣；又指出要支援兩地協同優化企業集團全球資金管理體系，支持更多上海企業在港成立財資中心，鼓勵更多香港企業在滬設立輻射全國的財資中心，鼓勵在滬銀行聯合香港金融機構共同開展跨境銀團貸款業務，鼓勵滬港兩地金融機構開展非居民貸款業務，推動「上海自貿離岸債」和「點心債」共同發展，支持兩地聯合探索制定金融風險管理框架，加強跨境金融監管合作等。

下一步，滬港兩地將以簽署《行動方案》為契機和新起點，聯手推動滬港國際金融中心錯位發展、相互賦能，共同提升我國在全球金融體系中的話語權和影響力。