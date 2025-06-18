人行公布8項重磅金融開放措施　擬設數字人民幣國際運營中心

2025年陸家嘴論壇今日（18日）開幕式上，中國人民銀行行長潘功勝，以及國家金監總局局長李雲澤等多名內地財金官員出席。其中潘功勝在出席論壇時宣佈8項金融開放舉措，當中包括設立銀行間市場交易報告庫，以及會同中國證監會研究推進人民幣外匯期貨交易



中國人民銀行行長潘功勝。（新華社）

人行於陸家嘴宣布的8項金融開放：

一是設立銀行間市場交易報告庫。高頻彙集並系統分析銀行間債券、貨幣、衍生品、黃金、票據等各金融子市場交易數據，服務金融機構、宏觀調控和金融市場監管。

二是設立數字人民幣國際運營中心。推進數字人民幣的國際化運營與金融市場業務發展，服務數字金融創新。

三是設立個人徵信機構。爲金融機構提供多元化、差異化的個人徵信產品，進一步健全社會徵信體系。

四是在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合改革試點。創新業務規則，支持上海發展離岸貿易。

2025年5月12日，上海浦東前灘的迪奧DIOR門店。（視覺中國）

五是發展自貿離岸債。遵循「兩頭在外」的原則和國際通行的規則標準，拓寬「走出去」企業及「一帶一路」共建國家和地區優質企業的融資渠道。

六是優化升級自由貿易賬戶功能。實現優質企業與境外資金高效融通，提升跨境貿易投資自由化便利化水平，助力上海高水平對外開放。

七是在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新。包括開展航貿區塊鏈信用證再融資業務、「跨境貿易再融資」業務、碳減排支持工具擴容等試點。積極推動上海首批運用科技創新債券風險分擔工具，支持私募股權機構發行科創債券。

八是會同中國證監會研究推進人民幣外匯期貨交易。推動完善外匯市場產品序列，便利金融機構和外貿企業更好管理匯率風險。

此外中證監主席吳清宣布，更好發揮科創板「試驗田」作用，加力推出進一步深化改革的「1+6」政策措施，措施包括：設置科創板「科創成長層」、重啟未盈利企業適用科創板第五套上市標準、對第五套標準上市企業試點引入資深專業機構投資者制、度面向優質科技型企業試點IPO預先審閱機制、擴大第五套標準適用範圍等。