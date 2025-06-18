外管局稱加強外匯管理改革創新　積極推出穩就業穩市場措施

中國人民銀行副行長、國家外滙管理局局長朱鶴新出席論壇時表示，將加強外滙管理改革創新，同時對外匯市場保持平穩運行有信心。



朱鶴新指出未來中國外滙市場仍有條件保持平穩進行，又指出中國經濟運行將延續平穩向好態勢，國際收支將保持基本平衡；有能力、有信心保持外滙市場平穩運行，保持人民幣滙率在合理均衡水平的基本穩定。

朱鶴新進一步指出將加強外滙管理改革創新，賦予誠信合規主體更高便利度；推動外滙領域高水平制度的開放，拓展金融市場互聯互通，優化合格境外投資者的制度。同時，深化外滙市場的發展和對外開放，完善外滙市場產品體系。

中國國家外匯管理局。（路透社）

加強外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」管理

他並說，將建立健全更加便利、更加開放、更加安全、更加智慧的外滙管理體制機制，積極提升外滙服務實體經濟質效。加強改革整體謀劃和系統集成，強化本外幣一體化管理。加強外滙市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理，維護外滙市場穩定和國家經濟金融安全。加強智慧外管建設，妥善運用人工智能、大數據等科技手段，提升外滙管理數字化智能化水平。

此外朱鶴新亦指出，將積極推出多項支持性政策，助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。