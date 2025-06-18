海天味業傳39萬人認購！ 暗盤最多升12% 不計手續費每手賺450元
撰文：張偉倫
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內地「醬油一哥」﹑傳獲39萬人認購的海天味業（3288）將於明日（19日）掛牌，該股暗盤表現理想，於3個暗盤交易升幅介乎8.8%至12.4%，不計手續費每手最多賺450元。
三大暗盤交易場之中，目前輝立表現最勁，升12.4%報40.8元，不計手續費，一手（100股）帳面賺450元。海天味業以每股36.3元上限定價，較其A股周三收市價的40.23元人幣，折讓約17.4%。
傳頭槌飛獲派7700股
全城熱捧的海天味業雖尚未正式公布分配結果，此前市場消息指，「乙組頭」散戶用733.3萬抽2,000手（20萬股）大約中8手（800股）；涉資2.9億元抽78,971手（789.71萬股）的頭槌飛最多僅中77手（7,700股）。
海天味業A股（上海﹕603288）今日收市報40.23元人民幣，跌0.5%。
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