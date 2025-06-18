香港電訊夥Perplexity推進階AI服務　指定用戶免費使用一年

香港電訊HKT（6823）與生成式人工智能（Gen AI）初創公司Perplexity合作，為旗下個人客戶免費提供Perplexity Pro進階AI服務，包括現有的舊客戶。



即日起（6月18日），香港電訊旗下1O1O、csl、Club Sim、網上行、Now TV以及HKT家居電話服務的特選客戶，可免費使用為期一年的Perplexity Pro服務，相當於價值1,488元。



過去半年客戶使用AI數量增1.8倍

香港電訊個人業務行政總裁林國誠表示，據旗下網絡所見，過去半年內，客戶每月使用AI的數量增長185%。較之於沒有使用AI的客戶，目前使用AI的客戶的數據用量多67%。

公司亦希望客戶可以成為AI專家，提高質素，不單只利用AI幫助檢查語法，其舉例稱，如今AI已可實現在日本幫助揀蜜瓜，此外還可給予投資分析、寵物心理解讀等。林國誠介紹指，公司2023年就已設立「AI Academy」，幫助教授了超過12,000人使用AI工具。

對比免費版每日允許pro搜索3次，Pro版本每日可以搜索超過300次，檔案上傳與分析無上限。其進階功能包括多步驟推理、文件與圖像分析，圖像生成及API整合等。Pro版本的AI模型，涵蓋DeepSeek R1 1776、GPT-4.1、Grok3、Gemini及自家研發的Sonar模型。