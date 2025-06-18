港產美股腦再生累飆580倍　創辦人身家暴增至2614億　僅次誠哥

2021年在美國納斯達克掛牌﹑以草本配方治療專注力不足底（ADHD）及自閉症（ASD）的腦再生科技（Regencell），於周一（16日）完成1拆38。雖然上市以來尚未錄得收入及盈利，但是年內股價仍爆升580倍至拆細的78美元，市值暴增至385.7億美元（3,028億元）惹來市場人士關注。



以公司周二（17日）市值計算，持股達86.2%的主席Yat-Gai Au，其身家高達333億美元，僅落後香港首富﹑長和系創辦人李嘉誠。至於公司第二大股東為有「台版巴菲特」之稱的陳賢哲，持股比例為7.6%，即兩人合共持有公司93.8%。

周三盤前價瀉逾14%

不過公司於周三（18日）盤前價下挫，最新報66.86美元，瀉14.28%。

製藥公司regencell捐款20萬予Soco，營運總監鍾偉康希望能惠及基層家庭。（夏家朗攝）

據公司最新2024年6月底年度財務報告，腦再生營業額為零，全年度虧損440萬美元，公司解釋其藥物仍在研發階段。據介紹，公司擬以「腦理論」（Brain Theory）命名的一系列中醫配方專利，主要是每日服用兩次的液態草本製劑。

公司網站介紹，Au年輕時曾患有ADHD、ASD，在學校被視為異類，成績單上幾乎都是「D」級評價，在接受中醫師父親的治療下，情況有所改善，並成功入讀加州大學柏克萊分校，畢業後曾於德意志銀行、ING Bank 工作，參與完成超過40億美元的交易。