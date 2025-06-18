專家對談 料AI發展格局涇渭分明 本港機遇巨大

德林控股（1709）舉辦AI驅動財富創造對談，各領域專家分享看法，其中經濟學者、德林新經濟研究院院長郎咸平指出，未來全球AI的發展格局定然「涇渭分明」，這於香港而言，會是巨大的機遇。

料AI發展涇渭分明 港機遇大

郎咸平笑稱，於美國總統特朗普而言，平等的談判結果是不被其接受的，因此未來全球AI的發展格局定然「涇渭分明」，這於香港而言，會是巨大的機遇。

其續回憶稱，美股開始爆發時，正是美國放棄製造業轉向發展金融時，荷蘭英國等均有相似先例。因此其相信，中國龐大的強大的製造業，現在可以碾壓美國，結合AI將迸發出前所未有的金融機會，令香港以及亞洲區，受惠於巨大的財富效應。

模型訓練難避免「黑箱」 可令生成代碼校正

Meta GenAI研究科學總監田淵棟表示，人工智能深度學習存在「黑箱」，模型幻覺對於金融界的應用存在很大的影響，潛在的解決辦法包括與上一代的人工智能結合，即符號推理而非神經網絡，可以生成對問題的描述，然後求解這個問題，可以一定程度上緩解。

舉例而言，假設讓大模型生成內地70個大中城市的二手房銷售數據，但模型可能會有一個月的數據是偽造的。田淵棟表示，人腦回憶100個數字也是會出錯的，模型訓練也無法確保百分百，但可以令其輸出房價的時候，同時輸出代碼驗證，金融從業人員可以將代碼單獨驗證，如若出現錯誤，可以令AI重新生成校正。

AI助企業慳成本 提供投資決策仍需配合監管

戈壁創投管理合夥人唐啟波表示，目前的人工智能在應用階段，仍多在聚焦於為縮減成本，包括在數據分析、後端計算等部門，例如HSBC（0005）這樣的公司，都在計劃縮成本。但是作用於銷售層面，即推出可以輔助金融決策的產品，就需要監管者的首肯，並不容易做到。

其表示戈壁創投也在關注初創類型的公司，多處於早期階段，在香港這樣一個充滿成熟資金和金融團隊的城市，獨立建立自己的解決方案是並不容易的。唐啟波表示，過去一段時間內，在中國在亞洲，人形機械人以及AI都是最熱門的交易。