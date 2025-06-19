港穩定幣法案獲批　勝利證券陳沛泉︰發展自由度更大｜相對論

本港上月通過《穩定幣條例草案》，今年8月1日正式實施，而美國那邊的相關法案本周三﹙18日﹚也過關。穩定幣﹙Stablecoin﹚的發展方興未艾，已「觸動」資本市場的神經，在美上市的穩定幣發行商「Circle Internet」上市10天累飆6倍，勢頭凌厲。



今集《財策相對論》特約節目，請來勝利證券副行政總裁陳沛泉﹙Kennix ﹚解構穩定幣的發展潛力，以至捕捉虛疑資產熱潮，散戶有什麼須注意的地方。

何謂穩定幣？對於這個大家近日可能經常聽到但又未很熟識的概念，陳沛泉比喻道，穩定幣猶如連接虛擬資產世界和法定貨幣世界的橋樑，賣點是自身「穩定」的價值，「虛擬資產世界其實大部分的資產都會有波動性，而穩定幣則提供了穩定價值的輸出，因其是一個Pairs﹙配對﹚，即本身的穩定幣『對』另一個﹙資產﹚的相對價值，例如美元、港元以至其他法定貨幣。」

穩定幣發展 還看兩大動力

的確，穩定幣核心設計旨在減少價格波動，提供穩定的價值儲存和交易媒介。這類資產方興未艾，陳沛泉認為，向前發展有兩大動力，即監管及應用場景。

先說監管，陳沛泉稱，如果一個市場要繼續成長的話，監管無可避免，以過去幣圈出現的一些「黑天鵝事件」，如LUNA幣暴瀉、虛產交易平台FTX破產等，某程度而言透過監管可以杜絕一定的風險。至於應用場景，陳沛泉則稱，應關注各大應用場景會否用到加密貨幣，以提升效率。

而香港相比其他地方，發展穩定幣更有優勢。陳沛泉稱，香港相關法案自由度大一些，没有明確要求一定要買什麼類型的資產，且不限港元，還可包括其他高質素、低風險、高穩定幣的資產。「將來有機會推出離岸人民幣、歐元﹙掛鈎﹚的穩定幣。」

穩定幣帶動加密貨幣市場

目前穩定幣的市場規模大概是2,500億美元，陳沛泉相信市場規模會以倍數增長，而坊間有一些推算，穩定幣年底的市場規模會升至3,000億美元，未來幾年更會升至1萬億美元。

陳沛泉相信，穩定幣本身的炒作空間應該不大，因其本身賣點是價格波動要很小。反而，隨著穩定幣市場規模膨脹，也會利好加密貨幣，特別是比特幣的需求。他解釋稱，假如市場規模市2500億美元升至3000億美元，增加的500億美元中，以目前各大加密貨幣權動佔比，料大部分會走進比持幣，有助帶動價格。

談及資產配置比重，陳沛泉建議，如果投資者對虛擬貨幣感興趣但不認識，可以分配5至10%的比重，至於那些對虛擬資產有研究的投資者，則可作雙位數比重的配置。「簡單含義是現在美元利息大概4厘多一點，因此你基本上把可以取得的利息，放在一個風險資產上。」

（資料由客戶提供）