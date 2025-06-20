6月LPR報價出爐　5年期和1年期利率均維持不變

撰文：格隆匯
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6月貸款市場報價利率(LPR)報價出爐，維持不變。

其中，5年期以上LPR為3.5%，上月為3.5%；1年期LPR為3%，上月為3%。

格隆匯
易綱
人民銀行