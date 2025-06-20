金管局稱轉數快跨境支付能針對內地小商戶　每日1萬限額可申豁免

港人從周日起，可以利用轉數快向內地小商戶付款。香港轉數快與內地網上支付跨行清算系統（IBPS）連接，跨境支付通將於下周日中午12點生效。金管局助理總裁（金融基建）周文正表示在支付場景方面，也可用於港人北上消費，對內地小型商戶的支付，這在香港也已有小微商戶應用。



金管局指出跨境支付通的應用場景，主要希望便利兩地民生相關匯款，包括個人繳費，例如學費、醫療費、公用事業繳費。同時也包括機構對個人匯款，例如發放薪金。另外，將以先行先試運作，可根據實際需求安排匯款。

不可應用於股票買賣

周文正表示，支付場景方面，也可用於港人北上消費，對內地小型商戶的支付，這在香港也已有小微商戶應用。對於此舉可能涉及逃稅問題，他就稱其實商戶支付也涉及現金，屬於公民責任。

根據轉數快資料，用戶在付款前應核實付款詳情，包括收款人姓名及款額，以避免轉錯數的情況。（資料圖片）

每年北向匯款限額20萬元

至於港人北向匯款額度受限於每日1萬元及每年20萬元，金管局副總裁陳維民表示，這屬於無需要向銀行交代任何原因的額度，但若果匯款超過此額度而有真實需求，例如支付醫藥費及學費等，可向銀行提供相關證明，申請酌情處理。

金管局主管（外事）袁兆勇表示，跨境支付通不可應用於股票買賣，僅可以使用在經常性消費，而相關無需要向銀行交代原因的匯款限額，也僅限於消費性質。