MPF靠股票基金撐起　GUM︰截至6月中人均回報3641元

環球股市於6月上揚，打工仔強積金帳戶再次有進帳。據強積金顧問公司GUM最新數據顯示，截至6月18日於6月份強積金人均回報為3,641元，年內累計回報為19,387元。其中大中華股票基金於月內表現最佳，回報為3.6%。



GUM表示，亞洲股票基金及港股基金於6月分別錄得3.2%及2.6%回報，至於美股基金回報為1.2%。

GUM又指出若從年初起計算，港股基金（追縱指數）表現最佳，累計回報為20.1%，港股基金及歐洲股票基金分別錄得17.1%及14%，表現排名第二及第三。期內美股基金累計回報1.5%，表現遠落後港股基金及歐洲股票基金。



GUM亦指出混合資產基金於6月取得正回報，其中目標日期基金回報為1.4%，混合資產基金（80%至100%股票）回報為1.4%，混合資產基金（60%至80%股票）回報為1.3%。年內混合資產基金（80%至100%股票）回報為10.7%，為表現最佳。

固定收益基金方面，亞洲債券基金及環球債券基金分別在6月取得回報0.5%，年內回報分別為3.6%及4.9%。

GUM表示2025年6月強積金市場表現穩中向好，股票基金繼續領漲，混合資產基金亦錄得穩健增長，而固定收益基金則維持穩定。強積金作為長期投資工具，建議成員根據自身風險承受能力，定期檢視投資組合，靈活配置股票與債券比例，以達致資產增值與風險管理的平衡。