套息交易致港匯貼近7.85　余偉文指若持續至半年結後或入市再入市

近期港匯逐步貼近7.85弱方兌換保證，金管局總裁余偉文今日在一論壇上表示，受惠股市向好、新股市場熾熱，本港自5月開始持續有資金流入，港元利率低企，惟市場已開始出現套息交易，港元及美元利率的息差已經擴大至3至4厘，導致港元匯價逼近7.85兌1美元的弱方兌換保證水平，若果情況在半年結過後仍然持續，或會令金管局再次入市買入港元、沽美元。



強調無意改變聯匯制度

他預期屆時港息將重新向上，港元利率或會在稍後時間回復正常，但強調無論外部環境如何轉變，港匯將繼續保持在7.75至7.85對1美元的範圍波動；又強調即使經過各種挑戰，聯繫匯率制度仍然運作正常，並持續為香港金融系統帶來穩定性，無意作出改變。他亦指出香港有強勁的外匯儲備和高流動性作為緩衝，亦會透過壓力測試等做好準備。

另一方面，本港《穩定幣條例》將於8月1日生效，余偉文表示，本港為穩定幣發行人制訂相對嚴格的標準，入場門檻較高，預計初期只會發出數張牌照。同時指出管局的穩定幣沙盒計劃，旨在讓業界測試應用場景和分享經驗等，但不一定確保獲得發牌，參與機構日後仍須額外提出牌照申請。

金管局總裁余偉文。（資料圖片）

初期穩定幣只會發數張牌

此外，余偉文提到，「跨境理財通」開通初期，南向資金只有約1.5%投向基金產品，但隨著機制優化、投資者對產品了解增加，現時投向基金產品的比例已升至40%，認為內地客戶正利用香港作為分散投資的渠道。

他續稱，現時正積極推進「跨境理財通3.0」，進一步改善銷售過程，而目前理財通屬於大灣區內的試驗性質，未來不排除將機制擴展至更多區域。