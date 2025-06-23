星展料美年內陷衰退機會低　未來12個月聯儲局減息4次

美國經濟會否陷入衰退，為市場人士爭論的議題之一。星展亞太區首席投資總監吳雙榮認為，今年內美國經濟衰退的可能性較低，預計今年全年美國GDP增長為1.2%，明年為1.3%。不過市場研究公司BCA Research的分析師Peter Berezin則預期，當地經濟於年內出現衰退機會達60%，又預料美股會大幅下跌。她亦預期截至明年6月金價為2,700美元。



圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

吳雙榮預期今年下半年起，關稅將提高美國通脹率，今年美國通脹率將為3.3%，但認為當地於年內陷入衰退機會不高。她又預期在未來12個月，聯儲局減息4次，首次減息時間為今年9月，至明年6月時，當地息口介乎3.25厘至3.5厘，並預料美元將繼續疲弱。

資產方面，吳雙榮認為未來10年，固定收益資產的回報率將較股票高，尤其標普500及德國股票未來10年的收益率將低於過去10年。她又指出投資者可增持中國股票，當中看好消費型科技股，亦表示看好印度股市內的銀行股，因估值合理。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

BCA Research料美陷衰退機會達60%

不過Peter Berezin對美國經濟前景持有較悲觀看法，認為今年當地經濟陷入衰退機會較高，美股也將大幅下跌。「我把衰退的可能性從75%降到了60%，雖然衰退的概率大幅下降，但這仍然其本人基本預期。在這種基本預期下，預計標普500指數將跌至4500點左右」。這意味着標普500指數將較上周五的收盤價下跌25%。雖然4,500點聽起來像是股市從接近歷史高點的水平大幅下跌，但他認為，無需發生太多事情就會引發這樣的下跌，並表示﹕「目前很難對股市或經濟持非常樂觀的態度。」

美國銀行分析師近日表示，隨着美股估值上升，越來越多投資者尋求分散投資，不少投資者對日本股票的興趣明顯上升。（視覺中國）

美銀﹕投資者對日股興趣增

此外美國銀行分析師近日表示，隨着美股估值上升，越來越多投資者尋求分散投資，不少投資者對日本股票的興趣明顯上升。

該行表示，全球投資者當前投資日股的最大推動力之一，是美股估值過高，投資者需要在美股以外尋求投資多元化。分析師補充，指出日本企業改革加速的跡象以及日本向「通脹型經濟」轉型的跡象也吸引了投資者。不過，對於日股來說，一些擔憂依然存在，尤其是美國和日本的貿易前景仍然陰雲密佈。目前，美國暫停對包括日本在內的許多國家徵收「對等關稅」的措施，即將於下月初到期，而美日圍繞新貿易協議的討論也存在高度不確定性。