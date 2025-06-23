金管局余偉文︰穩定幣並非投資或投機工具　料首階段僅發數張牌照

香港《穩定幣條例》將於8月1日生效，屆時金管局將開始接受牌照申請。該局總裁余偉文稱，香港為穩定幣發行人制訂相對嚴格的標準，入場門檻高，幾乎跟電子錢包及銀行監管看齊，預計第一階段只會發出數張牌照，而獲發牌的穩定幣會有不同特定用途，例如跨境貿易等。

他明言，穩定幣並不是投資或投機的工具，而是運用區塊鏈技術的支付工具之一，本身並沒有升值空間。以跨境支付這類應用場景為例，除了穩定幣，其他新型支付工具還包括部分央行合作建立的CBDC（即央行數碼貨幣）網絡、某些國際銀行計劃發行的代幣化存款、快速支付系統跨境連線等等。這些支付工具各有特點，成熟程度不一，未來的發展前景很大程度由市場力量決定。

余偉文又稱，從合規角度而言，穩定幣發行人在不同領域需具備充分的配套、關鍵的能力和經驗，例如儲備資產管理及資產的安全保障系統、有效的價格穩定機制、全面可行的贖回政策，還有科技安全、風險管控和反洗錢等方面的能力等。如穩定幣的應用場景牽涉其他地區，牌照申請人必須有整全的合規計劃及足夠資源，確保自身及商業夥伴持有所需牌照，以及在進行穩定幣相關活動時遵守香港及其他地區的相關法規。