鄭家純家族御用經紀　彭博︰VMS擬涉足加密資產投資

被指為新世界（0017）大股東鄭氏家族「御用經紀」的VMS Group，計劃向去中心化金融對沖基金Re7 Capital運營的策略配置至多1,000萬美元。



VMS管理合夥人Elton Cheung接受《彭博》訪問時表示，這家管理著近40億美元資產的多家族理財辦公室，計劃向去中心化金融對沖基金Re7 Capital運營的策略配置至多1,000萬美元，惟補充說配置規模尚未最終確定。

Elton Cheung表示這項決定，是VMS近期為拓展流動性較強的投資領域所採取的多元化措施之一。自20年前成立以來，該公司主要專注於私募股權和其他長期投資策略。他表示儘管這些投資表現良好，但隨著越來越多公司選擇長期保持私有化，這類資產的流動性有所下降，變得更加難以退出。

稱多個司法管轄區支持加密資產

Elton Cheung拒絕透露VMS的客戶身分，又表示現在是正確的時機，因為需求不斷增長，且看到各個司法管轄區出台了更明確的立法和政府支持，以及大量機構的支持和認可。

VMS協助香港一些涵蓋房地產和企業集團等多個領域的億萬富翁家族管理資產，其管理的基金投資於網路技術和製藥等多個領域。2023年，該公司與中國AI公司商湯科技的前高管合作，在AI領域尋求早期投資。