瑞銀予RoboTaxi估值3500億美元　升Tesla目標價至215美元　續叫沽

美國富商馬斯克旗下電動車生產商Tesla，於日前在德州奧斯汀市推出自動駕駛的士RoboTaxi，刺激股價於周一（23日）飆升逾8%。瑞銀於報告內指出予RoboTaxi的估值為3,500億元（美元‧下同），較早前估值高出逾50%，同時將Tesla目標價上調至215元，卻維持「沽售」評級。



Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

核心傳統汽車業務每股估值25元

瑞銀指出予RoboTaxi估值為3,500億元，即每股99元，當中假設技術、執行及監管方面取得成功，而有關估值，高於早前給予的2,250億元或每股64元估值。

該行相信Tesla核心傳統汽車業務及能源業務估值分別為每股25元及19元，估值與其市場估值仍存在約6,300億元或每股約180元的重大差距。

2025年6月22日，特斯拉（Tesla）在美國德州（Texas）奧斯汀市（Austin）開啟自動駕駛計程車服務（Robotaxi）試運營。（Reuters）

稱RoboTaxi潛力顯著

該行亦給予Tesla估值溢價2,500億元，當中包括人型機械人，為兩年不明溢價的平均值，目標價由190元上調至215元，維持「沽售」評級。

該行又指，隨着RoboTaxi推出，投資者對有關業務機遇的關注度非常高。若一切按計劃執行，其潛力或將顯著，至2040年車隊規模料達230萬輛，以及約2,000億元收益，不過該行卻認為有關利好因素已在Tesla股價中反映。