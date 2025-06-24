高盛續予港股及A股增持評級　籲關注騰訊及阿里等民企十傑

高盛繼續看好港股及A股，維持予「增持」評級，又表示投資者可以增持消費行業，以及關注騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）等民企十傑。



高盛中國股票策略分析師付思表示，維持港股、A股增持建議，滬深300指數目標4600點，MSCI中國指數目標84點，潛在升幅10%左右；主要由於全球資金的中資股仍在低位，若宏觀經濟持續改善，具較大潛力吸引更多資金流入，投資者重點關注7至8月美國關稅及下半年政策動向，相信未來3個月港股、A股表現或較均衡。

高盛近期調高內地銀行、地產股評級，相信受惠政策支持；同時繼續呼籲增持消費行業，包括電商、傳媒、醫療器械、消費服務等，亦可關注騰訊、阿里等民企十傑、人工智能、出口新興市場相關企業、高股息等主題。

美元回落，人民幣跌勢得以稍緩。（路透社）

料人民幣兌美元升穿7算

高盛中國經濟學家王立升認為，內地經濟增長短期較有韌性，因為今年來出口超預期，預期下半年政策對沖將明顯加碼，政策或溫和放寬，尤其在消費和投資，但一、兩個月內大規模政策刺激機會較低。

王立升預期，人民幣兌美元有一定升值空間，12個月目標是6.9，相當於潛在升幅近4%，但兌一籃子貨幣仍有貶值傾向，輕微支持出口。

法巴略高配H股多於A股

法巴資產管理同樣看好中港股市，給予「高配」評級，但略為高配H股多於A股。該行亞洲及全球新興市場股票主管陳志凱解釋，高配H股是由於該行持有的部分中資股只在離岸市場，亦即在本港以H股或在美國以ADR形式掛牌，未有在A股上市。

陳志凱稱，該行未有基於中資股的掛牌地點屬在岸或離岸作為其選股因素。該行目前看好中資科技股當中的科技主題，尤其偏好離岸上市的通訊服務及非必需消費品板塊。

美國方面，法巴資產管理動態多元資產主管Mark Richards提醒，關稅將會為美國帶來通脹，預期有關影響將於8月份的數據上反映。