中金︰關稅戰後未見長線外資歸來　料港股下半年寬幅震盪

港股上半年表現強勁，中金公司首席海外及港股分析師劉剛指出，預計港股下半年將寬幅震盪，呈現結構性的行情。他表示自4月2日關稅之後，沒有看到長線的外資流入的跡象，海外主動資金對於中資股的配置比例下降，但資產荒的背景下，北水會積極南下尋求回報。

由於美國對華的關稅豁免，會在8月中旬近死線，談判尚有變數。中金認為，今年第三季將迎來混沌期，可能導致美股美元的震盪，而美國也會先觀察走向，待到第四季才開始減息。

中金首席海外及港股分析師劉剛。

可循兩類投資主題 部分新消費股短期透支

劉剛分析指出，目前內地市場資金流動性旺盛，但存在資產荒，投資者首先渴望尋求穩定回報，包括存款、國債、高分紅派息的股票，尤其是港股的高息股，被保險公司所青睞。

此外，可關注成長型資產，尤其可留心企業的ROE水平。劉剛舉例稱，近來熱炒的新消費概念，其龍頭就多集中在港股，不過不排除此類股份存在短期透支的情況。另有具AI概念的科技股，近來股價未算強勢，仍有部署機會；以及醫藥類股份，儘管近期漲勢顯著，但在過去4年的週期看來，仍處於低位。

料美國第四季減息兩次 對美股不悲觀

對於美國息口，劉剛認為，美國應到今年第四季才開始減息，可以在關稅談判結束後，計算得出通脹的路徑，結合自然利率，對應減息次數應為2次。屆時，相信香港也將隨之降低基準利率，不過最優惠利率（P息）就未必會同步跟隨。

計及美國資產，劉剛表示對美股不悲觀，若因關稅或美債等影響回調，反而提供了再配置的機會。美債方面，該行認為美債的利率中樞為4.2厘左右，若向上突破4.8厘將產生交易機會。美元方面，其預計第四季或可迎來反彈，其餘時候仍將震盪。最後，黃金短期內有所透支，但長期的投資邏輯成立，因此可以定投配置。

中金首席宏觀分析師張文朗。

撐今年完成5%增長目標 人民幣有上望空間

對於中國宏觀經濟，中金首席宏觀分析師張文朗表示，相信中國經濟GDP增長5%的目標，一定可以完成。其認為，儘管今年的淨出口，較去年會略低，但內需市場會有所彌補，尤其是國補的以舊換新政策，作用積極。

此外，他補充稱，中國的出口表現，其實較預期更強勁，市場略低估了中國完整的供應鏈，對於出口的幫助。談及CPI的低迷，他解釋稱，整體CPI其實受到短期豬肉價格，以及產業轉型所帶來的成本下降的影響。但若視乎核心CPI，其實表現積極，是超乎去年預期的。

張文朗提醒稱，市場不必緊盯降息降準等直觀的貨幣政策，其實結構性的貨幣政策是更有效，規模更大的手段，已有部分地區在試行，包括扶持綠色經濟、高端製造等。他認為，美元本輪弱勢尚未見底，且此前出口積累了美元等其他貨幣，還沒有完全兌換為人民幣，因此人民幣還有上行空間。