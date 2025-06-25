美國第一季度經常帳-4502億美元　有紀錄最大逆差｜美國經濟

撰文：格隆匯
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美國經濟分析局數據顯示，美國第一季度經常帳-4,502億美元，為紀錄最大逆差，預期-4,433億美元，前值由-3,039億美元修正為-3,120億美元。

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