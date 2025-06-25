美圖創辦人蔡文勝宣布入主　中國金融租賃今早復牌飆逾6倍

中國金融租賃（2312）獲美圖（1357）創辦人蔡文勝入主，消息刺激中國金融租賃今早復牌後高開逾6倍，報2.5元，升646.269%。



要約價每股0.38元

中國金融租賃公告，於2025年6月13日，賣方A林樹松及要約人、美圖創辦人蔡文勝旗下Longling Capital Ltd訂立買賣協議，據此，賣方A已有條件同意出售及要約人已有條件同意購買銷售股份A（即賣方A於緊接完成前持有的所有股份，數量為9,571萬股股份，相當於聯合公告日期已發行股份總數約27.59%），總現金代價為3,636.8,萬元（相等於每股銷售股份A為0.38港元）。

董事會獲要約人進一步告知，於2025年6月18日，賣方B Like Capital Limited及要約人訂立買賣協議B，據此，賣方B已有條件同意出售及要約人已有條件同意購買銷售股份B（即賣方B於緊接完成前持有的所有股份，數量為2,556萬股股份，相當於聯合公告日期已發行股份總數約7.37%），總現金代價為971.1萬元。

於買賣協議項下的先決條件獲全面達成後，完成已於2025年6月24日作實，而要約人據此擁有公司約34.96%權益。因此，要約人須根據收購守則規則26.1就所有已發行股份作出強制性有條件現金要約。

每股要約股份現金0.38元，較6月12日（即最後交易日）在聯交所所報收市價每股0.335港元溢價約13.43%。

蔡文勝為美圖公司創辦人

要約人為於2009年5月15日於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，其已發行股本於本聯合公告日期由蔡文勝實益擁有的一股面值1美元的股份組成。要約人主要於中國及其他國家從事資本投資業務。蔡文勝為要約人的主席。彼為中國網路和科技行業的企業家和着名投資者。蔡蔡文勝為中國證券投資基金業協會早期投資專委會聯席主席及中國天使投資協會榮譽主席。蔡文勝為美圖公司（1357）的創辦人，目前為該公司的單一最大股東。

要約人有意根據要約收購公司大部分權益。於聯合公告日期，要約人擬於緊隨要約完成後維持集團現有的上市及非上市股本投資業務，繼續投資於多元化的投資組合，包括香港、中國及美國的債券及金融衍生工具等各項金融產品。此外，要約人有意於集團建立資產管理平台，以投資於香港的科技孵化公司，以及參與早期股權投資，並加大對人工智能及Web3產業以及數字資產金融產品的投資力度，力爭打造集團為世界級的投資控股集團。除上述者外，要約人將檢討集團的營運及業務活動，併為集團制訂長遠業務策略。視檢討結果，要約人可能探索其他投資機會、尋求擴充集團的業務及考慮任何股本、債務融資及其他適當的集資，以提升集團的長遠增長潛力。

要約人擬於要約截止後維持股份於聯交所上市。要約人將向聯交所承諾於要約結束後儘快採取適當措施，以確保股份於要約截止後維持足夠的公眾持股量。