港匯觸及弱方兌換保證　金管局掃入近百億港元　自2023年以來首次

港元匯價兌美元再觸及弱方兌換保證水平，金管局終入市買港元「托價」，為2023年以來首次。

據金管局披露，港匯在紐約交易時段再度觸及7.85港元的弱方兌換保證水平，在聯匯機制下，該局承接94.2億港元沽盤，令本港銀行體系總結餘於本港時間明天﹙27日﹚回落至1,640.98億港元。

上周五港匯已觸及弱方兌換保證

上周五﹙20日﹚，據知情的交易員透露，港元兌美元曾短暫跌至7.85，為2023年5月以來首次，但因時間太短，當時沒有觸發金管局出手干預。該局日前補充，如果港元匯率觸發弱方兌換保證，將按照聯匯制度買入港元沽出美元。

港元5月亦錄得1983年與美元掛鉤以來的最大單月跌幅。﹙資料圖片﹚

《彭博》報道指出，今年5月香港金管局向金融體系注入大量流動性，以遏制美元全線走軟背景下港元的快速升值。但這也壓低了拆息，將香港與美國的利差推至空前水平。當港元融資成本明顯低於美元融資成本時，交易員往往會借入港元，然後將其兌換成收益更高的美元，以賺取利差。而港元5月亦錄得1983年與美元掛鉤以來的最大單月跌幅。

另邊廂，港元拆息近日也由「谷底」回升，其中1個月拆息已連升３日至約0.91厘，創逾1個月新高。