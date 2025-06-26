李澤楷旗下富衛招股每手3838元　阿布扎比Mubadala Capital為基投

李澤楷旗下保險公司富衛集團（1828）今日（26日）起至下周三（2日）中午招股，發售價為每股38元，集資34.7億元，每手100股，一手入場費3838.3元。富衛集團預期將於7月7日掛牌，摩根士丹利、高盛為聯席保薦人。滙豐為財務顧問。



富衛集團預期將於7月7日掛牌，摩根士丹利、高盛為聯席保薦人，滙豐為財務顧問。

預料7月7日掛牌

公司又指出，今次招股擬全球發售9,134.21萬股，其中香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%的超額配股權；並預期股份將於7月7日上午九時正開始在聯交所買賣。

富衛集團為一家泛亞洲人壽保險公司，2013年由李澤楷成立，已從最初的三個市場發展到十個市場，業務遍佈香港（及澳門）、泰國（及柬埔寨）、日本及新興市場（包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞）。去年FWD富衛集團保險收益27.2億美元，按年跌1.2%，全年扭虧，公司權益持有人淨利潤2400萬美元，相對2023年同期虧損7.3億美元。

截至3月底止3個月，新業務增長（以新業務合約服務邊際、年化新保費及新業務價值計量）按固定匯率計分別增加54.5%、45.9%及31.9%。

富衛集團首席執行官黃清風。 (資料相片)

日壽險公司為基石投資者

富衛集團引入阿布扎比主權基金穆巴達拉投資公司旗下Mubadala Capital的MC Management、日本壽險公司T&D附屬TDUC為基石投資者，認購金額共2.5億美元（約19.5億港元）。

所得款項淨額用於提高保險集團監管制度下的資本水平，並為營運實體提供增長資金，用於加強其股本、償付能力及核心流動資金，以及建立超出適用法定要求的資本緩衝。

提高資本狀況亦可能涉及減少整體債務。任何減少債務決定將視乎相關時間的市場狀況、合約限制、資本要求等因素而定。