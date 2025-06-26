港息下調資金何處尋出路？螞蟻銀行推$1基金入場券兼送熱刺波飛

面對即將到來的減息環境，與其坐看銀行存款利息縮水，不如主動出擊，為資金尋找更具潛力的增值途徑。但傳統的投資渠道如股票、物業等門檻較高，風險亦相對集中，未必適合投資初哥。螞蟻銀行（香港）的基金投資服務，便以其極低的入場門檻、便捷的操作體驗以及連串優惠幫你財富增值，限時免認購費兼享HK$1起投，完成投資任務更享最高HK$10,000現金獎賞！



低息時代新寵貨幣基金展現避險增值潛力

銀行息口下跌，資金紛紛尋求收益率更高、同時風險相對可控的代替品。在眾多基金類別中，貨幣基金主要投資於短期、高信貸質素的貨幣市場工具，如短期國債、銀行存款等，其風險較低，流動性高，走勢亦相對穩健。由於港元與美元掛鉤，那些底層資產主要持有美元及美元存款的港元貨幣基金尤其受益。以螞蟻銀行提供的港元貨幣基金為例，其一年年化回報率可達5.39%#，在存款利率普遍下行的趨勢下，無疑成為尋求穩定收益的投資者的最佳選項。

#數據截止2025年6月17日。詳情請參閱相關產品的銷售文件。

打破傳統投資框架「一蚊雞」入場不是夢

過往提及基金投資，不少人會聯想到高昂的入場費、複雜的認購手續以及動輒數萬元的最低投資額，讓小額投資者及年輕一代卻步。螞蟻銀行基金投資服務限時免認購費優惠，無需支付任何額外的前端費用即可將資金投入市場，直接降低了投資的初始成本，更破格推出豐儉由人的「HK$1起投」，投資者根據自己的財務狀況和風險偏好，自由掌握投資金額。

投資者無需親身前往分行，亦無需提交繁瑣的入息證明文件，只需透過手機應用程式，最快1分鐘即可成功開通投資賬戶*，真正實現「即開即用」，讓投資決策與執行之間再無延遲。（*1分鐘為最快開戶時間，實際開戶時間受個別情況而定）

三重獎賞加碼投資賺息兼贏球賽門票

由2025年6月16日至7月15日，參與投資任務，只要投資任何基金的淨認購金額等值或超過港幣20萬元，並持有至2025年8月15日，可享現金獎賞。投資滿港幣20萬元可享港幣500元、滿港幣50萬元可享有港幣1,400元、投資滿港幣100萬元享港幣3,000元現金獎賞，幸運兒更有機會隨機獲得最高港幣10,000元！若參與任務淨認購金額滿港幣50萬元或以上，更可獲得價值港幣2,499的熱刺對阿仙奴球賽門票抽獎機會一次，球迷萬勿錯過！

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*投資涉及風險

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(資料及相片由客戶提供)

^投資服務和抽獎活動為螞蟻銀行(香港)有限公司提供的產品和活動，AlipayHK不涉及提供有關服務。

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投資涉及風險。詳情請瀏覽螞蟻銀行網頁。本資訊旨在提供予香港境內人士。此內容僅供參考之用，並不構成對任何投資產品或服務的銷售要約、邀請或招攬行為，亦不應視為任何投資建議或回報保證。若有需要，請諮詢獨立專業建議。