虛擬資產發牌掀炒風　國泰君安半日成交額173億　呢隻創仔飆1.2倍

虛擬資產發牌消息，續成券商股暴炒作理由。國泰君安國際﹙1788﹚繼昨日﹙25日﹚大升兩倍後，今日再爆炒，盤中一度飆近倍、高見7.02元，半日收升13%至4.18元，成交額高達173億元，是阿里﹙9988﹚、盈富﹙2800﹚及騰訊﹙0700﹚的半日成交額總和有餘。

國泰君安國際昨公布，正式獲香港證監會批准，將現有第1類(證券交易)受規管活動的牌照升級為透過在證監會持牌平台上開立綜合賬戶的安排下，提供虛擬資產交易服務。

另邊廂，據悉已完成第1號牌升級的創業板股勝利證券﹙8540﹚亦大升逾一倍，半日收報8.45元，升127%。

市場估計，國泰君安國際並非唯一一間申請有關牌照的中資券商，本地中小型券商亦掀炒風，華富建業金融﹙0952﹚升37%、英皇資本﹙0717﹚升20%、耀才﹙1428﹚升14.2%。

值得一提，港府今日發表《香港數字資產發展政策宣言2.0》（《政策宣言2.0》），重申政府致力將香港打造成數字資產領域中的全球創新中心。《政策宣言2.0》闡明政府構建一個值得信賴和着重創新的數字資產生態圈的願景，以風險管理及保障投資者為先，同時致力為實體經濟和金融市場帶來實質效益