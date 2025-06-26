美例外主義說法遭疑質　美匯險守97　安聯料去美元化利好亞洲經濟

投資者對美國「例外主義」的信心下降，加上對美國政府財政可持續性感到憂慮，觸發美元處於弱勢，美匯指數今日（26日）曾低見97，見逾三年低。安聯投資認為投資者開始尋求非美元資產投資機會，又指出亞洲經濟可從去美元化趨勢中受惠。



安聯投資表示，2025年上半年在美元急挫及美國經濟衰退風險升温的環境下，環球市場不確定性加劇，投資者信心減弱，資金流向亦出現明顯轉變。

安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成表示，美國「例外主義」正因市場對美國政策的可信度及財政可持續性產生擔憂而受到威脅，導致美國國債和美元遭拋售，這一趨勢預示着美國GDP增長將放緩、經濟衰退風險升温，令投資者開始尋求全球非美元資產的投資機會，相關資金流向的轉變已在歐洲股票及黃金這類作為法定貨幣貶值對沖工具的強勁表現中得以體現。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

湯繼成指，去美元化趨勢對亞洲經濟尤為有利，區內貨幣升值亦為央行提供寬鬆政策的空間，而對美國債務可持續性的擔憂升温，促使部分資金迴流亞洲，看好中國、印度、日本及韓國市場。

美匯指數最新報97.11，跌0.59%。