首5個月年金銷售46億元　按證公司︰超去年全年

政府希望推動銀髮經濟，按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，會配合政府加大年金及安老按揭等宣傳力度，促進銀髮經濟。談及發展大灣區養老服務時，今年會研究與內地服務供應商例如養老村的合作，以提升相關服務，例如年金客戶在養老村支付方面，是否可以更便利。



會研究年金產品優化及優惠

按揭證券公司高級副總裁（業務運作）﹑香港年金執行董事兼總裁梁靈智表示，自推以來年金銷售累積金額達230億元，共有4萬張單。去年錄得銷售44億元，共有1萬張單，而今年首5個月錄得銷售46億元，有1萬張單，來自去年有1.4萬張單需於今年處理，意味仍有約4,000張舊單。

對於去年推出的年金優惠已完結，鮑克運表示，未來會研究是否再推限時優惠，以及繼續推動產品優化。

香港年金。（資料圖片）

中小企百分百擔保貸款壞賬率16%

此外梁靈智表示，截至5月尾的百分百擔保貸款中小企方面的壞賬率達16%，而個人也有超過19%，預計在經濟疫情後仍待復甦，以及外圍包括關稅等問題仍待穩定情況下，這兩個壞賬率仍有上升壓力。