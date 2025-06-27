六福集團全年利潤下滑四成　派息55港仙

六福集團(0590)發布公告，截至2025年3月31日止年度，集團收入為133.41億港元，較去年同期減少12.9%，主要由於年內金價屢創新高造成黃金產品銷售下跌。受惠於金價上升，集團整體毛利率上升5.9個百分點至33.1%，毛利上升5.8%至44.2億港元。

另邊廂，由於金價飆升導致年內黃金對沖損失擴大至4.93億港元，加上去年收購金至尊集團所錄得的一次性相關收益作對比，集團年內溢利下降39.3%至10.68億港元。

若撇除此兩因素，年內溢利跌幅會收窄至約6.3%。集團年內權益持有人應占溢利為約11億港元，按年下降37.8%。擬派末期股息為每股0.55港元，全年共派股息每股1.10港元，派息比率為59%。

回顧年度內，在多品牌策略下，集團合共經營2個品牌及4個副品牌╱產品線，全球淨減少了296間店鋪，包括淨減少312間「六褔」店鋪、淨增加21間「金至尊」店鋪及淨減少5間副品牌╱產品線的店鋪。

於2025年3月31日，集團於全球共有3,287間店鋪(2024年：3,583間)，其中包括2,805間「六福」店鋪(2024年：3,117間)，遍及中國香港、中國澳門、中國內地、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、老撾、泰國、美國、加拿大及澳洲；另外，集團於中國香港、中國澳門、中國內地及泰國擁有239間「金至尊」店鋪(2024年：218間)；於內地及馬來西亞擁有39間「六福精品廊」店鋪(2024年：28間)以及在內地經營27間「Goldstyle」店鋪(2024年：56間)、160「福滿傳家」店鋪(2024年：146間)及17間「Love LUKFOOK JEWELLERY」店鋪(2024年：18間)。