神州控股AGM有股東起哄　穿「血衣」抗議　要求主席下台｜溫多娜

小股東維權時有聽聞，但高調「踩場」則相對少見。溫多娜收到風，貴為「國企紅籌」的神州數碼控股（0861）今日﹙27日﹚舉行股東周年大會﹙AGM﹚，審議去年業績及重選董事。席間突然有股東示威，矛頭直指公司主席郭為。

據有份出席活動的消息人士所描述，以及現場相片可見，4位身穿寫上「郭為下台」白衣、並戴上口罩的股東，拉起寫上「破壞金融安全操控股市」、「中國最壞企業家典範」之橫額抗議。雖然事出突然，但見郭位十分冷靜，笑而不語。

據了解，今次有超過20名小股東出席AGM，也有股東提問稱，隨著董事會撤換大批管理層後，公司業績急轉直下，由去年上半年錄得盈利後，變成全年由盈轉虧，質疑新領導班底未能有效推動公司業務發展。

雖然遇上示威，但見公司主席郭位十分冷靜。﹙資料圖片﹚

同時，亦有股東指控，郭為是否因與前妻、前公司首席運營官郭鄭俐的婚姻家庭糾紛案件，而罷免她的職務，兼影響公司營運管治，但公司秘書隨即反駁稱︰「只係傳聞，呢條問題同股東大會完全無關！」同時宣佈股東大會結束。

神州控股由聯想集團分拆出來，前身為聯想高級副總裁的郭位自2007年獲委任為主席。該公司去年收入166.6億元（人民幣，下同），按年跌8.9%，並錄得18.3億元虧損，按年擴大86.2%。

溫多娜已就事件向神州控股查詢，且看公司如何回應。