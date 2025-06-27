橙天嘉禾︰6.29前終止4戲院租約　其後停止在港經營所有影城業務

橙天嘉禾娛樂﹙1132﹚宣布終止4間影城租約，將停止在香港經營所有影城業務。

該集團通告指出，已完成或已達成協議將於6月29日﹙日﹚前完成 the sky、StagE、嘉禾銀河廣場及嘉禾大埔之租約終止。於該等終止後，公司其後將停止在香港經營所有影城業務。

將錄非經常性收益

於2025年初，橙天嘉禾娛樂在香港各區租賃物業內經營7家影城，而早前已關閉其中3家，包括嘉禾黃埔、海運戲院及嘉禾Megabox。

橙天嘉禾娛樂補充，由於提早終止該等租約，並基於若干物業已租予或預期即時租予新租戶，集團預期確認（其中包括）因撥回復原成本撥備而產生之非經常性收益約1,900萬元，以及因租賃修改而產生之進一步非經常性收益約4,600萬元。

2025年6月8日，嘉禾MegaBox因租約期滿，最後一日營業，當日不少市民下午前往戲院打卡留念及入場看電影。（鄭子峰攝）

去年虧損擴大至2.43億元

資料顯示，截至去年12月底止全年業績，橙天嘉禾持續經營業務營業額7.34億元，按年跌7.4%。虧損擴大至2.43億元，上年同期蝕9,039.8萬元；持續經營業務及已終止經營業務每股虧損8.67仙。不派息。

於去年底，集團在香港及新加坡維持其23家電影院及150塊銀幕之營運網絡。年內，集團在新加坡之嘉華影城之市場享領導地位，佔當地票房之53%。

其中，香港去年底擁7影城，銀幕數28個，去年入觀眾200萬人次，淨平均票價61元。

去年港票房收入跌15%

就香港市場，業績報告指出，除了猛片電影匱乏外，香港疫情後經濟表現令人失望、香港年輕人口移民外國，加上後疫情時代消費習慣改變，市民外地消費超過本地消費，令香港電影院行業雪上加霜。此外，全球不利因素持續影響宏觀經濟，使消費者普遍不願意消費。在這種環境下，香港電影放映業務收益下降，主要是由於入場人次由去年210萬人減少至本年度的200萬人。

由於入場人次減少，票房收入由年內的1.431億港元減少15%至1.217億港元。平均票價亦下跌至61港元，平均票價下跌乃為了吸引顧客重返電影院。同時，香港業務繼續受制於高租金及相關物業成本。儘管年內業主提供短期租金支持，但年內集團香港業務持續錄得分部虧損1,950萬元。因此，集團去年就香港影城相關資產作出減值虧損4,560萬元。