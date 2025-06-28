美股反彈標指破頂　分析師警告﹕市場人士對潛在風險過於樂觀

美國在今年4月初宣布對貿易伙伴開徵「對等關稅」，其後中國等宣布反制，引發環球股市一度大跌。隨後各方宣布休戰，帶動環球股市場，美股方面，標普指數更於周五（27日）創新高，整體市場價值反彈10萬億美元。不過，有專家卻提醒，認為市場人士似乎對於一系列潛在風險過於樂觀。



分析師指4月大跌市屬人為危機

瑞銀首席投資辦公室的David Lefkowitz表示，美國股市從3月和4月關稅引發的拋售中持續恢復，反彈是合情合理的，因為大多數大型公司應該能較好地應對關稅影響。

B. Riley Wealth Management首席市場策略師Art Hogan就表示，4月的拋售原本就不應該發生，因這完全是一場由特朗普政府人為製造的危機。

Horizon Investment Services首席執行官Chuck Carlson則指出，許多投資者之前已經錯過了機會。現在他們不想在這件事上站錯方向，助標指再創紀錄高位。

中東局勢降溫亦有利美股，CHASE投資顧問公司總裁Peter Tuz表示，隨著襲擊事件的發生，中東問題本應變得更加嚴重，但市場現在開始認為這個問題已經不再是焦點。他又指，關稅似乎尚未推動物價上漲。經濟狀況良好，直言股市很難不創新高。

標指市盈率已達23倍

不過從估值看，標指市盈率已達23倍以上。Tikehau Capital 資本市場策略主管Raphael Thuin指出，市場似乎對於一系列潛在風險過於樂觀，包括貿易談判、不斷擴大的宏觀經濟放緩、地緣政治緊張局勢、不斷擴大的財政赤字、利率上升。

此外Granite Bay Wealth Management首席投資官Paul Stanley亦指，雖然看到股市重回歷史高點令人鼓舞，但推動股市進一步上升的下一個催化劑仍存疑。