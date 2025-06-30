英皇國際早段挫逾11%　166億銀行貸款逾期　可能會被Call Loan

本港樓市走下坡，發展商債務問題持續困擾市場。剛於業績報告中表示貸款違約的英皇國際（0163），今早平現「冷靜」，平開報0.238元，無成交。

英皇國際上周五﹙27日﹚晚公布年度業績指，截至3月底共有166.05億元的銀行借貸已逾期或違反若干條款，而銀行有可能要求立即償還有關借貸（即俗稱「Call Loan」），因而已把該等借貸分類為流動負債。核數師同時指出，該等事件及狀況可能會對集團持續經營的能力構成重大疑問。

截至3月底，英皇國際銀行借貸166.05億元，全分類為一年內償還的短債，手頭現金則只有6.39億元，淨流動負債達逾130元。與此同時，集團已將賬面值311.85億元的資產用作銀行融資抵押。

業績表現方面，集團全年收入錄得13.76億元，按年增加41.5%。虧損由上年度20.91億元，擴至23.2億元，每股虧損0.5元。不派末期息。

英皇集團去年7月宣布「2供1」，認購價為每股0.25元，集資約4.6億元。同時，實物分派英皇娛樂酒店﹙0296﹚。該股現報0.275元，挫3.5%，成交約3,000元。