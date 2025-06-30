內地6月製造業PMI報49.7　按月升0.2　新訂單指數重回50以上

內地官方製造業採購經理指數（PMI）連升2個月，6月份官方PMI報49.7，按月升0.2，並符合預期。同時新訂單指數再次回升到了50%以上。



在調查的21個行業中，有11個位於擴張區間，比上月增加4個，製造業景氣面有所擴大。

中國經濟・中國工廠・中國廠房・中國經濟增長・中國製造・中國製造業：2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

新出口訂單指數步連升2個月

6月份，隨著外部干擾因素影響減弱，內地製造業回歸正常運行軌道，經濟內生動力穩定釋放，市場需求整體止降回升，新訂單指數為50.2%，在連續2個月運行在50%以下後回到擴張區間。同時，製造業出口也逐步恢復，新出口訂單指數連續2個月上升。

在需求回升帶動下，企業生產活動保持穩定擴張，企業原材料採購活動也相應有所擴張，採購量指數在連續2個月運行在50%以下後回到擴張區間。結合來看，6月份，製造業市場供需兩端均有所擴張，經濟運行基本面穩中向好。

中國製造業。（新華社）

至於當月非製造業PMI 50.5，按月升0.2，同樣優於市場預期。內地6月份綜合PMI為 50.7，前值50.4。

中國物流與採購聯合會副會長何輝表示，隨著一系列政策的實施，製造業供需兩端都在逐步改善，新訂單指數再次回升到了50%以上，經濟增長的韌性在進一步增強。