小米續獲券商唱好　交銀國際籲「買入」　料汽車銷量上揚

小米﹙1810﹚上周舉行產品發布會，帶動股價破頂，一度升穿60元，投行紛紛唱好。該股昨曰﹙6月30日﹚收報59.95元，升1.7%。

交銀國際︰上調今明兩年汽車銷量預測

交銀國際發表研究報告指，小米在人車家全生態發表會上正式發表YU7、MIX Flip2及AI眼鏡等產品。當中，YU7開售一小時後，預訂量達28.9萬輛，超出市場預期。該行預計，小米AI眼鏡的定價略超市場預測，有望進一步強化公司的人車家生態閉環。

該行表示，小米汽車產能可能是之後影響其汽車產業務收入的關鍵因素，預計小米二期之後的新工廠或將在明年下半年起貢獻產能，明年三個工廠將分別提供30萬、30萬及10萬輛的產量。基於這個假設，該行將小米汽車今明兩年的銷售量預測分別上調至40萬及70萬輛(前值39.5萬及58.2萬輛)。該行又將小米2026及27年的收入預測調升至6,462億和7,785億元人民幣，升2026年經調整每股盈測至2.17港元，並上調目標價至67港元，維持「買入」評級。

國泰海通證券上調公司目標價至77.7港元，續予「增持」評級。﹙資料圖片﹚

國泰海通證券：上調小米目標價至77.7港元

另邊廂，國泰海通證券發表研究報告指，小米發布新車型YU7後，發售3分鐘的訂單量已突破20萬輛、首一小時預訂28.9萬輛。開售18小時後，YU7鎖單量已突破24萬台，數據令市場驚喜，反映出消費者極強的消費意願。小米二期工廠已於4月22日順利完成規劃驗收，並按規劃在7、8月投產，投產後兩期工廠將提供總計30萬輛的額定年產能。

報告提到，小米發布AI眼鏡，預計消費性電子方面供應鏈的經驗可重複使用至AI眼鏡，同時AI眼鏡作為下一代端側AI入口之一，可望打通小米人車家生態，極具戰略意義。該行分別上調小米營業收入至4861億、6311億及7569億元人民幣，經調整淨利潤預測增至441億、584億及728億元人民幣，上調公司目標價至77.7港元，續予「增持」評級。