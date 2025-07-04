貝森特暗示希望鮑威爾全退　另指聯儲局判斷有偏差　利率過高

美國總統特朗普多次公開對聯儲局未有重啟減息感到不滿，並希望對方辭職。隨著鮑威爾主席任期將於明年5月到期，外界關注接任人選之餘，亦關注屆時鮑威爾會否以擔任理事方式留在聯儲局內。財長貝森特暗示，希望鮑威爾能全退。



《彭博》報道，貝森特質疑聯儲局決策者對利率的判斷，重申其觀點，即兩年期國債息表明基準利率過高；表示﹕「委員會（聯邦公開市場委員會）的判斷似乎有點偏差」，並重申「兩年期利率告訴我們，隔夜利率過高」。

美國財長貝森特。（Reuters）

當被問及政府住房金融主管Bill Pulte呼籲鮑威爾辭職一事時，貝森特拒絕作出具體回應。Bill Pulte指控鮑威爾在就聯儲局大樓裝修問題向國會作證時存在欺騙行為。貝森特僅表示，聯儲局「應該像其他人一樣控制好自己的開支」。

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

稱多名具實力人選能接掌聯儲局

貝森特還表示，「有很多優秀且實力雄厚的候選人」可以在明年5月接任。當被問及自己是否是潛在候選人時，他說「我不會透露私下談話內容」。

貝森特還暗示，他希望鮑威爾明年5月徹底離開聯儲局，並稱﹕「我們有希望明年填補兩個席位」。理論上，鮑威爾可以留在聯儲局理事席位上一直到2028年，如果他真的這麼做，那麼2026年就只有Adriana Kugler在聯儲局的職位需要填補，她的任期將於1月到期。