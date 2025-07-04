貝森特暗示希望鮑威爾全退　另指聯儲局判斷有偏差　利率過高

撰文：張偉倫
出版：更新：

美國總統特朗普多次公開對聯儲局未有重啟減息感到不滿，並希望對方辭職。隨著鮑威爾主席任期將於明年5月到期，外界關注接任人選之餘，亦關注屆時鮑威爾會否以擔任理事方式留在聯儲局內。財長貝森特暗示，希望鮑威爾能全退。

《彭博》報道，貝森特質疑聯儲局決策者對利率的判斷，重申其觀點，即兩年期國債息表明基準利率過高；表示﹕「委員會（聯邦公開市場委員會）的判斷似乎有點偏差」，並重申「兩年期利率告訴我們，隔夜利率過高」。

美國財長貝森特。（Reuters）

當被問及政府住房金融主管Bill Pulte呼籲鮑威爾辭職一事時，貝森特拒絕作出具體回應。Bill Pulte指控鮑威爾在就聯儲局大樓裝修問題向國會作證時存在欺騙行為。貝森特僅表示，聯儲局「應該像其他人一樣控制好自己的開支」。

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

稱多名具實力人選能接掌聯儲局

貝森特還表示，「有很多優秀且實力雄厚的候選人」可以在明年5月接任。當被問及自己是否是潛在候選人時，他說「我不會透露私下談話內容」。

貝森特還暗示，他希望鮑威爾明年5月徹底離開聯儲局，並稱﹕「我們有希望明年填補兩個席位」。理論上，鮑威爾可以留在聯儲局理事席位上一直到2028年，如果他真的這麼做，那麼2026年就只有Adriana Kugler在聯儲局的職位需要填補，她的任期將於1月到期。

FHFA籲國會調查聯儲局主席　特朗普轉發帖文及指鮑威爾需立即辭職鮑威爾稱減息與否繫於通脹數據　聯儲局傳聲筒﹕7月減息無望鮑威爾預料關稅對美國物價影響夏天顯現　承認若無關稅早已減息
鮑威爾
貝森特