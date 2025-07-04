香港經濟持續收縮　6月PMI跌至47.8　疫後開關以來最低

香港經濟繼續處於收縮階段，6月份PMI數據更是2022年4月以來最差。標普全球6月香港特區採購經理指數（PMI）由上月的49.0降至47.8，連續5個月低於50榮枯線。同時標普亦指出，業界悲觀情緒為2020年9月以來最顯著。



值得留意的是，香港自2023年初起宣布正式疫後對外開關，市場當時期望經濟由谷底逐步爬升。

標普全球市場財智經濟學家 Usamah Bhatti表示﹕「標普全球6月香港特區 PMI數據顯示，景氣表現於2025半年結時轉差。隨着本地和海外市場的需求同時走弱，經營業務因此大幅縮減。包括新訂單指數、業務預期指數在內的前瞻性指標作出提示，今年下半年的局面可能更加嚴峻。」

新增訂單減 企業凍結人手

隨着新增訂單和產出量明顯縮減，香港特區私營經濟於2025年第二季尾加速轉弱，倒退幅度為2022年4月以來最明顯，企業指本地與海外需求同時降溫。營商信心也備受影響，公司因此削減採購活動，並且凍結人手。

報告亦指出，6月份整體投入成本的升幅放緩，而企業為提振銷量，則在過去4個月內，第三度調低售價。

葵涌貨櫃碼頭。（資料圖片／歐嘉樂攝）

綜觀整體私營經濟，企業6月新接的訂單量已連續5個月減少。受訪業者透露，客戶的財政預算緊絀，加上美國貿易政策不明朗，這些因素打擊着客戶需求。再者，來自中國內地和海外市場的業務量都比上月大幅縮減，導致企業擴大減產，而產量跌幅更是一年以來最明顯。

由於新增訂單減少，產能隨之釋放，企業因此更有能力處理手頭未完訂單，即使員工人數與上月維持不變，但積壓工作卻照樣連跌6月。

悲觀情緒自2020年9月以來最顯著

企業審慎部署員工招聘，多少因為對業務前景存有憂慮。業者的悲觀情緒為2020年9月以來最顯著，對本地需求偏軟、全球經濟疲弱加劇，以及美國貿易政策不明朗感到困擾。

6月份數據也顯示，企業增持採購庫存，多家公司表示，此舉為將來市道復蘇作出準備。另一方面，企業由於生產需求下降，因此大幅削減採購活動。雖然供應鏈壓力紓緩，但供應商卻小幅地拉長了交貨時間，為三連升的供貨表現劃上句號。對於供應商延長交貨時間，企業認為主要原因在於船期延誤。

企業三度減價刺激銷路

整體投入成本上揚，升幅呈2021年2月以來最小，受訪業者普遍表示，薪資通脹放緩有利壓抑成本升溫。與此同時，原材料價格向上，大幅推高了採購價格，惟升幅已比上月緩和。行業數據反映，製造業、批發及零售業、服務業的投入成本加重，但建造業卻減輕。

隨着通脹壓力放緩，香港特區私營企業在過去4個月內，已經第三度調低售價，惟減幅不大，有受訪公司為刺激銷路，因此向客戶提供折扣優惠。