日本茶葉價按年飆1.7倍　熱浪衝襲致產量降　茶農稱天氣熱茶樹枯

繼米價後，日本茶葉價格亦飆升。受到高溫影響，日本抹茶產量下降，加上市場需求增加，推動當地生產的茶葉價格按年大升1.7倍至每公斤8,235日圓（447元）。



京都佔日本抹茶原料茶葉碾茶（Tencha）產量25%，熱浪導致今年產量銳減。外電引述第6代茶農Masahiro Yoshida稱，今年只收穫1.5噸碾茶，較往年2噸產量減四分一，「去年夏天太熱了，茶樹都枯萎」，今年4至5月可採摘的茶減少。美國經營製茶公司Ooika的Marc Falzon表示，其從宇治茶農採購茶葉，即使日本正努力提升抹茶產量，惟短期難以解決目前短缺問題，因種植新茶園需5年才能採收，故料抹茶價格將持續大升。

近年不少甜品均有採用抹茶為原材料。

另邊廂產品需求卻上揚，受千禧和Z世代消費者尋求更健康選擇帶動，由於抹茶具抗氧化功效及比其他綠茶更高咖啡因含量，咖啡店紛推抹茶相關產品如拿鐵及甜點等，令全球對抹茶需求激增。

據日本茶生產協會數據顯示，日本去年出產5,336噸碾茶，較10年前大增約2.7倍，惟今年產量將下降。

京都簡直是抹茶控的天堂，身為抹茶發源地之一的京都，當然要購買抹茶粉回去自用或當手信。（網上圖片）

日本農林水產省數據指，去年包括抹茶在內日本綠茶出口額增25%，至364億日圓，主要受惠抹茶等茶粉需求增長帶動，以出口量計則升16%。