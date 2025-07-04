公司註冊增至逾148萬間　滙豐助中小企掌握戶口管理知識

滙豐今天宣布，推出一系列資源及工具，幫助香港中小企了解和掌握管理商業戶口的關鍵知識，確保銀行戶口持續健康運作，支持企業穩健發展。



金管局﹕銀行會持續進行戶口盡職審查

在今日舉行的啟動活動上，香港金融管理局助理總裁（銀行操守）區毓麟，及滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯擔任主禮嘉賓，多家商會及企業服務公司亦有派出代表出席。

活動上，滙豐介紹全新推出的《公司戶口健康指南》，靈感來自個人健康和營養概念，針對中小企客戶經常忽略的範疇，列出七項有效管理商業戶口的良好習慣，包括正確操作戶口、管理支付、保存交易紀錄，以至與銀行保持溝通等。

區毓麟表示，金管局和銀行業界一直致力推動消費者教育，並透過不同措施加強客戶與銀行之間的溝通。健康的戶口對企業暢順運作至關重要。銀行會因應市場環境，持續就戶口的使用情況進行盡職審查及監察，而中小企亦應培養良好的財務和戶口管理習慣。金管局期望更多企業了解維持戶口健康的方式，與銀行建立更緊密的合作關係。

方嘯表示，目前香港註冊的公司數量超過148萬間，較去年底增加近2萬間。公司註冊是創業的第一步，而可靠的銀行戶口亦是企業營運的基石，無論是獲取信貸、資金管理或處理收付款，銀行戶口均不可或缺，是中小企有效運作及持續增長的關鍵一環。隨著愈來愈多本地及海外創業者選擇在香港開展事業，現在正正是向中小企推廣『戶口健康管理』知識的理根時機。滙豐將推出一系列線上線下活動及資源，幫助中小企掌握必要知識，以維持銀行賬戶的良好運作。

滙豐會推一系列線上活動資源

為持續幫助中小企實踐「戶口健康管理」，滙豐將於香港的中小企中心設立戶口健康大使團隊，提供針對個別企業需要的諮詢服務，幫助企業避開常見錯誤，保持戶口運作暢順。

今年下半年，滙豐會聯同本地商會及企業服務公司，舉辦一系列研討會，旨在將《公司戶口健康指南》的戶口管理技巧分享給更多中小企，並探討銀行戶口管理在推動中小企長遠發展的關鍵作用。

除了傳統銀行方案外，滙豐致力於為中小企提供多元化的超越銀行（BeyondBanking）服務，其中豐機淮（HSBC BusinessGo）免費 B2B 數碼平台，為中小企提供豐富資源，包括營商知識、最新市場訊息，以及簡化業務運營的工具，至今已匯聚超過180,000名註冊用戶。平台匯集全球企業社群，幫助中小企擴大業務網絡，促成商務合作。