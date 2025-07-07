李澤楷出席「親生仔」上市儀式　富衛首掛高收　每手賬賺40元

李澤楷旗下保險公司富衛（1828）今日（7日）掛牌，並亦有親身到場出席上市儀式。



官方代表方面，財政司副司長黃偉綸、保監局行政總監張雲正等亦有到場支持。

李澤楷﹕上市是公司程碑

盈科拓展集團主席兼富衛集團創辦人李澤楷表示，富衛由國際金融專業團隊組成、專注於全球發展最迅速的亞洲保險市場。此次上市對集團遍及亞洲的客戶、合作夥伴和團隊而言，是一個重要的里程碑，同時亦彰顯了香港作為理想上市地點的持續優勢。富衛很榮幸能為亞洲3,000萬名客戶及其家人提供保障，並期待未來為更多客戶帶來更稱心的服務。

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馬時亨﹕公開招股反應熱烈

富衛集團董事會主席馬時亨表示，富衛成功在港交所上市是公司發展的重要里程碑，歡迎新的投資者加入富衛的發展征程。公司的首次公開招股市場反應熱烈，印證了集團業務的強大吸引力與卓越策略。同時，這亦反映出香港企業在滿足亞洲各地客戶獨特需求方面的龐大機遇，不僅是填補保障缺口、回應區內日益增長的中產階層的需求，以及在數碼創新領域開拓新機遇。

黃清風﹕感謝客戶一直以來信任

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，富衛自2013年在香港開展業務，很高興能以香港上市公司的身份繼續為大眾創造保險新體驗，衷心感謝客戶一直以來的信任，以及代理人、合作夥伴和投資者的全力支持，亦感激全體員工的努力，讓集團能夠實現以客為先的方針及科技賦能的營運模式。期待在穩健增長的基礎上乘勢而上，為所有持份者創造長遠且可持續的價值。

富衛收市報38.4元，較招股定價38元高出1.1%或0.4元，不計手續費每手賺40元。