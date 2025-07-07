港股基金爭氣　MPF半年人均回報24100元　積金評級籲忘掉美股七雄

上半年環球股市普遍上揚，為一眾打工仔的強積金賬戶帶來進賬。積金評級指出，上半年強積金累計總投資收益達1,154億元，即人均回報為24,100元。積金評級又指出所有資產類別於 2025 年上半年均錄得正回報，其中以香港及中國股票基金，以及歐洲股票基金表現最為突出。



該強積金評級機構表示﹕「以往在類似的全球混亂情況下，強積金表現往往會受到負面影響。然而，2025年上半年強積金不但穩住陣腳，更突破重重挑戰，創下多項里程碑。其中最顯著的成就包括錄得高達約1,150億元的總投資收益，推動強積金總資產創下約1.429萬億元的歷史新高，成員平均帳戶結餘亦創新高，約達298,100元，惠及全港479萬名成員。」

平均帳戶結餘近30萬元

積金評級又指出，「忘掉蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和其他所謂的『美股七雄』吧。憑藉香港及中國股票基金、以及歐洲股票基金等資產類別創下的歷史性回報，以及強積金今年以來整體表現的穩定性，強積金有資格擁有自己的『超級八大里程碑』—— 八項推動2025年創紀錄表現的重大里程碑。」

積金評級表示，「強積金創下的歷史性表現，對所有成員而言無疑是利好消息。現時成員平均帳戶結餘已約達298,100元，具備相當意義。隨著市場回升，成員或會傾向追逐市場表現，但積金評級重申，分散投資與長線投資才是累積財富的關鍵。每個強積金計劃均提供預設投資策略（DIS）基金，這些基金具備低收費及分散投資的特性，是成員值得考慮的優質選項。」

6月人均回報8500元

積金評級指出，「積金評級所有基金表現指數」於6月份上升約2.93%，第二季累計升幅約達6%，為2020年以來同期最佳，亦是自強積金推出以來第四佳的第二季表現。年初至今累計升幅約達8.85%，為2017年以來同期最佳，亦是自強積金推出以來第三佳的上半年表現。

按金額計算，2025年6月份總投資收益約達406億元（相當於479萬名強積金成員每人平均賺約8,500元），第二季累計總投資收益約達806億港元（即每名成員平均賺約16,800元），而年初至今累計總投資收益約達1,154億元（即每名成員平均賺約24,100元）。

積金評級指出，於2025年上半年，所有資產類別均錄得正回報，其中以香港及中國股票基金，以及歐洲股票基金表現最為突出。

強積金總資產1.429萬億元

計入供款後，估算截至6月底強積金總資產升至約1.429萬億元，再創歷史新高（較5月底上升約438億元，第二季增加約915億元，年初至今增幅約達1,378億元），相當於強積金成員平均帳戶結餘約為298,100元。

GUM稱第三季可考慮中港基金

GUM常務董事陳銳隆預期，全年「GUM強積金綜合指數」可有10%至12%升幅。 上半年，香港股票基金（追蹤指數）表現最突出，升幅達22%，又表示繼續看好港股，預期港股IPO勢頭持續，本地銀行體系結餘充足，料香港股票基金(追蹤指數)全年升幅可達25%至26%。

資金轉向方面，截至5月31日，基金淨轉換額為262億元，預期全年為629億元，而2024全年為494億元。期內淨轉入最多的基金類別分別為「強積金保守基金」、「保證基金」及「預設投資策略-核心累積基金」，而淨流出最多的基金類別為「美國股票基金」、「香港股票基金」及「混合資產基金(80至100%股票)」。

展望下半年，陳銳隆建議，高風險投資者第三季可考慮中港及大中華相關的基金，但仍要留意國內經濟數據表現。而低風險投資者可繼續以「強積金保守基金」為保本選擇，但相關基金的回報率因應HIBOR走勢而下跌。至於中風險投資者則可考慮配置中港股票比例較高的「混合資產」。