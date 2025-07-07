渣打料港元寬鬆時間較預期長　2因素致港銀臨貸款負增長

金管局在上周四度入市，合共買入600億港元，促使本港銀行體系結餘降至1,145億元。渣打發表最新報告，預料受到4項因素影響，本港資金寬鬆情況會維持一段較長時間，又認為待銀行體系結集降至介乎500億至600億元時，才會建立新的平衡點。



結餘規模周期下降需時3至6個月

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔發表報告，預計港元將維持在7.85附近，金管局將持續間歇性干預，總結餘規模將下降，過往相關過程通常需要3至6個月，而由於港元資產增長低於正常水平，這一周期可能會更長。歷史經驗顯示，只有當總結餘跌至500億至600億港元時，才能達到持久的新平衡。

報告稱，雖然干預時期各不相同，但最終結果相似：只有當港元兌美元利差足夠縮小時（通常港元隔日遠期（T/N）上升至負1點（pips）或1個月HIBOR-SOFR差距為負40至負50基點），美元兌港元現貨匯率才能脫離順利弱勢區間。

貸存比降至16年最低水平

報告指，此次港元流動性狀況可能維持較長時間的寬鬆。貸存比已降至16年來的最低水平，並可能進一步下降。由於美元多元化程度提高，5月份港元存款增長加速至10%的多年高點，但港元貸款增長仍然為負，因為：（1）樓市仍然面臨壓力，私樓庫存接近歷史高位；（2）離岸人民幣利率較低，導致部分港元貸款轉為離岸人民幣貸款。2025年3月宣布的IPO保證金融資和結算規則的變化，將從結構上消除IPO對大部分短期港元流動性的影響。大量的套利交易也將提供額外的緩衝，以減緩流動性流失的速度，使流動性狀況在較長時間內保持寬鬆。因此，預計下半年港元利率反彈將非常緩慢，並維持在5月干預水平以下。現在預計，到第三季度，3年期政府債券（GBHK）收益率將下降至2.3厘（目前約3厘），到2025年底將下降至2.5厘，到2026年第一季將下降至2.6厘，到2026年底將下降至2.3厘。